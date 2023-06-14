Так куется красота души? Женщины, которые в детстве не получили эмоциональной поддержки, сами развивают в себе важные жизненные качества

Всем, кто в детстве недополучил родительского тепла и любви, очень сложно потом принять себя, научиться доверять, строить здоровые отношения. Приходится эмоционально буквально склеивать себя заново.

Но, как оказалось, все испытания и лишения в раннем возрасте не проходят бесследно, а в большинстве случаев оказывают позитивное влияние на красоту души. Женщины, лишенные эмоциональной поддержки в детстве, обычно становятся одними из самых добрых, любящих. Вот пять неожиданных качеств, присущих таким представительницам прекрасного пола.

Они независимы

Если у вас тоже было детство, в котором ваши чувства не признавались, то вам не составит труда действовать в одиночку. Вы независимы и можете решить любую ситуацию самостоятельно. Проблемы с учителем? Вы ее решили. Конфликт с другом? Вы сгладили ситуацию.

Ваше детство было тренировочной площадкой для самодостаточности. Теперь, став взрослой, вы предпочитаете делать что-то самостоятельно. Хотя не всегда рекомендуется брать свою жизнь в свои руки, ваша независимость, безусловно, спасла вас от многих неприятных ситуаций, и у вас есть основания этим гордиться.

Полны сострадания

Когда вы были ребенком, ваши чувства слишком часто игнорировались? Но это, вероятно, не помешало вам сочувствовать другим. Исследования показали, что даже маленькие дети чувствуют эмпатию. Джонис Уэбб, клинический психолог, считает, что многие люди, которые в детстве не получили эмоциональной поддержки, имеют ограниченный доступ к собственным чувствам, но дополнительную чувствительность к чувствам других. Сострадание — это мощная, исцеляющая и объединяющая сила.

Чрезвычайно щедры

Если в детстве вы были лишены эмоциональной поддержки, значит, научились о многом не просить и много не требовать. Вы привыкли довольствоваться малым и радоваться тому, что есть сейчас.

И сейчас, когда вы уже взрослая, вы привыкли использовать ту же стратегию поведения. Хотя вы не требуете и не просите много, но в свою очередь, даете очень много другим людям, всем, кто вас окружает. Это касается и духовных, и даже материальных вещей. Вы щедры во всех смыслах, поскольку сами в детстве были многого лишены.

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Отличаются гибкостью

Когда вы были ребенком, с вами наверняка не слишком часто советовались. У вас не было другого выбора, кроме как приспособиться к той ситуации, в которой вы оказались.

Теперь, будучи взрослой, вы по характеру не претенциозны, настойчивы или авторитарны. Вы обладаете противоположными качествами. Вы можете приспособиться к новым обстоятельствам гораздо лучше и быстрее, чем большинство людей. Гибкость – это отличное качество, которое помогает вам принимать жизненные ситуации как таковые и избегать несчастья, вызванного нереалистичными или завышенными ожиданиями.

Эмпатичны

Если вы одна из женщин, которая столкнулась с отсутствием эмоциональной поддержки, или с вами есть подруга, у которой было такое детство, вы наверняка замечали, что между вами много сопереживания.

Внимательная к чувствам других и доброжелательная, вы та, к кому обращаются друзья, когда им нужна помощь, совет или поддержка. Вы здесь для своей семьи и друзей и, возможно, даже для незнакомцев.