Исследование: Программисты все больше доверяют ИИ

Со временем искусственный интеллект становится все более распространенным среди программистов. Однако многие по-прежнему скептически относятся к их точности. Эти данные следуют из результатов опроса разработчиков, проведенного на сайте Stack Overflow.

Семьдесят семь процентов респондентов положительно относятся к использованию ИИ для улучшения рабочих процессов, а семьдесят процентов уже используют или планируют использовать программное обеспечение для кодирования с помощью ИИ в этом году. В качестве преимуществ ИИ ИТ-специалисты назвали повышение производительности (33%) и более быстрое обучение (25%).

Только 3% респондентов заявили, что они очень уверены в кодировании на основе ИИ, в то время как 39% заявили, что они лишь немного уверены в этом. Остальные 31% не смогли ответить, а остальные охарактеризовали себя как несколько недоверчивых (22%) или крайне недоверчивых (5%).ChatGPT – инструмент ИИ, наиболее часто используемый программистами. 83% респондентов используют его, а Bing AI (20%), WolframAlpha (13%) и Google Bard AI – 10%. Стоит отметить, что GitHub Copilot, которым пользуются 55% респондентов, остается лучшим инструментом для поиска разработчиков.

Генеральный директор Nvidias Дженсен Хуанг в мае заявил, что каждый может стать программистом без особых усилий. По его словам, возможность набрать несколько команд в системе искусственного интеллекта и написать код поможет преодолеть цифровой разрыв между людьми.