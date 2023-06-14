ОДК–Сатурн в тринадцатый раз провел молодежный форум «Пример»

Свыше 70 человек стали участниками тринадцатого Форума актива работающей молодежи «Пример» предприятия ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха).

Цель ежегодного мероприятия – повышение статуса молодых специалистов, привлечение в высокотехнологичное производство профессиональных молодых кадров, их поддержка и развитие.

Форум состоялся с 9 по 11 июня 2023 года. На его площадке, в парке-отеле «Спасское», собрались представители ОДК–Сатурн, в том числе омского филиала предприятия, а также студенты РГАТУ имени П. А. Соловьева. Три дня прошли в дискуссиях, встречах с топ-менеджерами, мастер-классах, проектной деятельности, интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях.

На форуме молодые сотрудники обсуждали точки роста производства, как привлечь выпускников вузов, разрабатывали новые социальные проекты. Мастер-класс публичных выступлений провели актеры Волковского театра, соглашение с которым недавно подписал ОДК–Сатурн. Традиционной стала встреча молодых сотрудников с руководителем предприятия Виктором Поляковым, тема разговора: «Россия – страна возможностей».

– Вы – будущее ОДК–Сатурн, будущее нашей авиадвигателестроительной отрасли. Очень бы хотел, чтобы из вас выросли классные управленцы – производством, инженерией, конструкторскими службами. Глядя на вас, уверен, что с вашей созидательной энергией, целеустремленностью, с вашими новыми идеями все масштабные планы предприятия и отрасли воплотятся в жизнь, – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор ОДК–Сатурн, Герой труда России Виктор Поляков.

Форум «Пример» помогает его участникам открыться, проявить себя и заявить о себе. Самым активным участником форума (номинация «Пример «Примера») назван Андрей Кошкин, начальник бюро технического контроля ОДК–Сатурн. В командном зачете места распределились следующим образом: первое место – команда «Супер же», второе место – команда «ЧПУ», третье место – команда «Будулай». По итогам защиты проектов лучшей признана работа «Пути роста производственной эффективности «ОДК–Сатурн» за счет повышения квалификации рабочего персонала».

– Работаю в опытно-конструкторском бюро предприятия два года. На форум приехал впервые. Сразу понравилась его энергетика. «Пример» – это интересные знакомства, новые знания, стимул к развитию. Круто! Супер! Всем рекомендую к участию, – поделился участник форума «Пример», капитан команды «Супер же» – инженер-конструктор 1-й категории ОДК–Сатурн Алексей Степанов.