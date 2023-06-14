 

Мнение: О сеансе гипноза и самогипноза от Путина… Всё настолько плохо?

14.06.2023, 6:30, Разное
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Российский президент Владимир Путин снова активизировался на полях спецоперации, причём на этот раз – не выезжая из московской агломерации. Сначала он встретился с ранеными бойцами в госпитале Минобороны, а на следующий день — с тщательно отобранными «военными корреспондентами» в Кремле.

Примечательны эти мероприятия не громкими и грозными заявлениями, коим счёт потерян, а воз и ныне там, но, скорее чем-то намного более важным.

Атмосферой.

По сути, если отвлечься от сиюминутной конкретики, вычленив главное, то «в сухом остатке» глава государства повторил уже многажды сказанное им на все лады. Спецоперация идёт по плану. Вам не о чем беспокоиться. Мы всё предусмотрели. Причин для беспокойства нет. «Леопарды» и «Брэдли» горят. Противник не добился успеха, но мы будем корректировать свои планы в зависимости от его действий. У #НАТО заканчиваются снаряды, а у Киева их и вовсе не было никогда — только бывшее советское, которое тоже подходит к концу. Поэтому #Украина сама скоро захочет начать новые мирные переговоры в случае прекращения поставок вооружений со стороны Запада. Украинские обстрелы нашей территории — конечно, непорядок, но если обстановка того потребует, мы установим «санитарную зону» и отодвинем ВСУ. Но только если потребуется. А пока ни оснований для этого, ни вообще каких-либо поводов для беспокойства нет…

В общем, всё идёт по плану ©

И это, конечно, хорошо, что в сложный для российского корабля момент тот, кто находится на капитанском мостике, демонстрирует безмятежное спокойствие, словно за бортом — не семибалльный шторм, а полный штиль. Но…

Гипноз хорош в строго определённых дозах, и он не заменит хирургической операции.

Так что вопросов два.

Как долго ещё «кремлёвский гипноз» будет работать?

Как долго ещё «кремлёвский гипнотизёр» будет уговаривать сам себя?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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