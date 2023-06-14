 

“Станут патриотами” – гойда-Охлобыстин заговорил о будущем уехавших из России звезд

14.06.2023, 6:00, Разное
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Известный актер Иван Охлобыстин нередко позволяет себе громкие высказывания в адрес коллег по цеху. Чаще всего от него достается тем звездам, которые уехали из России в свете последних событий. Как и многих россиян, продюсера возмущает поведение некоторых сбежавших из страны знаменитостей.

В интервью YouTube-проекту Metametrica Охлобыстин заговорил о будущем уехавших из России звезд. Актер предположил, что публика, скорее всего, сможет принять таких знаменитостей обратно и забыть про их поступки. Однако сценарист уверен, что те вряд ли смогут все осознать и измениться.

“Предатели, они ведь не меняются. Они, если вернутся, то станут самыми яркими и красивыми патриотами. Понимаете, в чем парадокс?”, – цитирует Ивана Охлобыстина Пятый канал.

Также продюсер отметил, что ему редко приходится сталкиваться с критикой со стороны покинувших страну коллег. По мнению Охлобыстина, другие звезды не спешат ему отвечать, потому что понимают, что это бесполезно. Актер считает, что уехавшие знаменитости воспринимают его как “часть враждебного ландшафта”.

Ранее “Дни.ру” писали, что Иван Охлобыстин объяснил отъезд Аллы Пугачевой за границу. По мнению звезды сериала “Интерны”, артистка не смогла вынести того, что в России есть что-то более важное, чем она, и что жизнь в стране продолжает идти своим чередом и без нее.


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