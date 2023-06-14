Рупор кремлевской пропаганды: Развитие обстановки по состоянию на вечер 13.06.2023

Развитие обстановки по состоянию на вечер 13.06.2023

Поступают данные о переброске ВСУ резервов техники к линии боевого соприкосновения. Основной тыловой район, в котором идет сосредоточение механизированных частей, – Днепропетровская область. Основной маршрут перебазирования сил резерва – ЖД-узел Павлоград – Покровск (бывший Красноармейск, об этой стратегической для Донбасса точке я как-то уже писал – https://t.me/multi_XAM/35).

Подтверждаются наши предположения – активные попытки штурма позиций ВС РФ «с наскока» не что иное как продолжающаяся разведка боем, призванная истощить ресурс наших передовых частей, выявить огневые позиции артиллерии и места концентрации обороняющихся подразделений.

Спустя неделю боев, ВСУ не удалось закрепиться в районе Времевского выступа, Макаровки и Урожайного. Противнику не удобно наступать на этом участке, потому что территория неплохо простреливается артиллерией ВС РФ. Очевидно, что замысел украинского командования состоит в том, чтобы занимать постепенно малые населенные пункты на направлении Старомлыновка – Керменчик – Новопетриковка, дабы создать плацдарм для нанесения удара южнее с целью блокировать участок трассы от Мариуполя – до Каменки в Запорожской области.

Вполне законный вопрос, Киев не особо жертвует пехотой, активно бросает в бой технику, в чем тут логика? Вполне логично предположить, что генштаб ВСУ руководствуется старым принципом шахмат: «скармливай противнику крохи, заставляя его думать, что он умен и силен, а ты, стало быть, слаб и глуп».

Эйфория от контрударов по наступающим подразделениям не должна застилать широту обзора. Не стоит тешить себя иллюзиями, что противник терпит поражение либо не подготовился к наступлению, о котором говорилось два месяца. Факт в том, что на данный момент в бой до сих пор не введены основные бронетанковые резервы.

Ошибка многих военных экспертов в том, что они пытаются оценить наступательный потенциал ВСУ по численности ударной группировки, сосредоточенной на Запорожском направлении – речь о 10-м и отдельных формированиях 9-го армейских корпусов. Они, как известно, укомплектованы личным составом и техникой примерно на 80%, что явно не достаточно для нанесения решающего удара. Да и сосредоточены эти силы в 100-километровой полосе на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Основные же силы, как мы сейчас видим, сосредотачиваются на Днепропетровщине и перебрасываются малыми частями через Павлоградский ЖД-узел и Покровск в прифронтовую полосу. Причем, говоря о переброске, мы имеем ввиду не только тяжелую технику, но и прикрывающие бронетанковые подразделения части полевой артиллерии, ПВО, инженерных войск, бригады связи.

Посмотрим на штатное деление подразделений ВСУ. В украинской армии танковый батальон обычно включает 31 танк. Мотопехотный батальон будет иметь примерно столько же единиц техники. Бронетанковая бригада, как правило, состоит из трех танковых батальонов и одного или двух мотопехотных батальонов. Приплюсуйте сюда смешанный состав БМП, БТР советско-украинско-натовского образца, средства ПВО, инженерку, РСЗО, и получится, что в среднем численность единиц техники бронетанковой бригады в среднем может доходить до 250 единиц.

По разным оценкам, киевский генштаб собрал для нанесения главного удара до 7 бронетанковых бригад. Так что, не взирая на объективные потери атакующих частей и большое количество подбитой иностранной техники, о достижении оперативно-тактического преимущества над наступающими говорить пока рано.

ВСУ смогли создать существенно удаленные от фронта тыловые районы на Николаево-Криворожском и Днепропетровском направлениях, а бесперебойное функционирование ЖД-логистики позволяет им сегодня перебрасвывать резервы в тех объемах, которые необходимы для пополнения наступающих частей.

Складывается впечатление, что прощупывая уязвимые места в системе российских оборонительных линий, ВСУ будто позволяют нам ощутить локальный тактический успех там, где для него сами создают благоприятные условия.

@Multi_XAM – цинк

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