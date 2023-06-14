Мнение: Смех и грех. Долой антивоенные группы!

Нет, дебилизм у зет-патриотизма в РФ воистину без конца и начала. Безбрежен. Новая хохма, которая звучит как злобный анекдот, придуманный Шендеровичем и Галкиным вместе – но весь прикол в том, что это БЫЛЬ. В общем, только что отгремел скандал с группой Звери, которую пригласили выступить перед гостями на ПМЭФ (Питерском международном экономическом форуме) и даже уже анонсировали ее участие – но тут проявил бдительность некий депутат Чебутыкин (явно чеховский персонаж), который уличил лидера “Зверей” в том, что он… не поддерживает СВО и вообще, по его доносу, занимается, страшно сказать, ПАЦИФИЗМОМ! Пацифизм в РФ, как известно, чреват даже не отлучением от сомнительной чести развлекать идиотов и скотов на “форуме”, но и прямо посадкой лет на 7-10-15 – поэтому устроители фестиваля в ужасе немедленно отказались от Зверей…

И это присказка. А сказка – что они уже нашли замену неблагонадежным млекопитающим. Она оказалась… птицей. Точнее – чижом. Обменяли кучу зверей на одного чижика! Да-да, речь о группе Чиж и Ко.

Мда. Хохот рвется наружу. Избавили “гостей форума” от прослушивания “Районы. Кварталы. Жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво” (песня Шахеда). Нашли не-пацифиста, поздравляю.

Надеюсь, свой концерт Чиж начнет прямо с этого:

Ну а что? “Так нет, найдем же, блин, куда ввести войска” – это ведь не пацифизм никакой.

“А солдатика замучила тоска. Он стрельнул в себя, и больше ни при чем”.

Участники форума, сыто рыгая, расходятся по домам.