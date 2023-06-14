Из русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность

В недавнем выпуске передачи “Жить здорово!” Елена Малышева поговорила об особенностях негроидной расы. Она пригласила в студию журналистку Елену Хангу, отец которой был африканцем, рожденным в Занзибаре, а дед по материнской линии – афроамериканцем.

Во время беседы с Хангой, Малышева решила показать, как выглядела бы, если бы ее ближайшими предками были темнокожие. Телеврач изменила свою внешность на фотографии с помощью специального фоторедактора. Так она резко превратилась из русской блондинки в темнокожую афроледи.

Малышева призналась, что такое преображение ей очень понравилось. Также она решила продемонстрировать, как Елена Ханга выглядела бы, если бы ее родственники были из Сибири. На экране появился измененный снимок журналистки. С помощью фотошопа цвет кожи и волосы Ханги стали светлее. “Потрясающе”, – впечатлилась телезвезда.

Ранее Елена Малышева раскрыла интересный исторический факт в шоу “Жить здорово”, рассказывая о сифилисе. Она поведала о женщинах легкого поведения времен Российской империи, которые проходили медицинский осмотр. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.