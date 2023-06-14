Мнение: Вторая Часть Психострима. Таймкоды

ТАЙМКОДЫ

0:19 Как перестать беспокоиться… за своих близких

7:00 «Правды мы никогда не узнаем»

8:20 Чем отличаются публицисты от философов. Баунов и Пастухов – одного поля ягоды. Функция публицистов. «Историки прошлого только объясняли мир, а наша задача — изменить его»

15:16 ChatGPT провел первую проповедь

16:22 Пламен Пасхов

17:00 Православные атеисты. РПЦ – своеобразная церковь

19:43 Путин сделал Героем России «вагнеровца». Девальвация наград и званий

21:56 Как там было с эмпатией у “народных” персонажей Чехова. Урбанизация России начала XX и XXI века

25:33 Что мы помним о детских страхах

26:11 Откуда приходит плохое настроение. Темная сторона «Я». Смена «погоды» в организме

35:49 Стыдная ситуация и жуткий стыд. Как преодолеть стыд и зачем он вообще нужен. Эволюционный смысл стыда

40:17 Пригожин — мистер Хайд народного самосознания, Тень

43:22 Почему мы боимся мертвецов

44:31 Деструктивный потенциал пенсионеров. Фильм «Легенда о Нараяме»

49:13 Учебник истории Мединского. Легенда: Россия всегда выигрывала

53:48 Запрещают показывать любовь, но показывают насилие. Обнаженка в Фейсбуке. Секс и некрофилы

58:50 На какой этаж могу подняться

59:18 Отношение к фильмам про Фредди Крюгера

1:00:06 О работе с детскими страхами. Шкаф не лифт. Безопасная зона клаустрофобии

1:03:03 как советские психиатры разделяли убеждения христианской церкви

1:03:53 Жуткая крамола – бывают ли дети, которых можно шлепать?!

1:08:13 . Популярный, потому что расстреливает. Пригожин ничего не скрывает

1:09:45 Страх репараций

1:10:31 Информационная передышка полезна. Погружение в офлайн

1:12:55 Реклама 90-х. Закон Паретто: 80% всего — дерьмо

1:15:59 Оценка творчества Пушкина Писаревым

1:17:37 Хелен Блок Льюис. Работа о различии между виной и стыдом

1:18:02 Отказ РПЦ от заповеди «Не убий». Почему РПЦ настолько “никакая” организация

1:21:38 Разница между ВОВ и СВО

1:24:55 Всё самое худшее, что может произойти

1:25:38 Из-за чего развалился Советский Союз

1:26:18 Зачем мы сами себе запрещаем воображение и почему это – тяжелый невроз

1:28:35 Чем обычный страх отличается от панической атаки

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