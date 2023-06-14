 

Квартиры какой площади лучше продаются

14.06.2023, 2:07, Новости дня
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Среди квартир-студий, представленных в столичных новостройках класса “комфорт”, наибольшей популярностью пользуются лоты площадью от 20 до 22 кв. м. На такие квартиры пришлось 28% продаж за последний год.

Еще 22% сделок было заключено со студиями площадью от 22 до 24 кв. м, 17% – от 24 до 26 кв. м.

В бизнес-классе наиболее востребованы студии площадью от 24 до 26 кв. м, с которыми заключается каждая пятая сделка. Еще 19% спроса приходится на студии в 26-28 кв. м, 15% – на студии в 22-24 кв. м.

Среди однокомнатных квартир в комфорт-классе наиболее востребованы лоты площадью 32-34 кв. м, на которые пришлось 24% от всех продаж.

Еще 19% сделок совершено с “однушками” в 34-36 кв. м и 18% – с лотами в 26-38 кв. м.

В бизнес-классе лучше всего за последний год продавались “однушки” в 40-42 кв. м. С ними заключено 14% от всех сделок.

На квартиры в 38-40 кв. м пришлось 13% продаж и на квартиры площадью 42-44 кв. м и 44-46 кв. м – по 12% от всех продаж.

Статистика продаж может оказаться полезна тем, кто планирует купить квартиру с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду. Лоты наиболее востребованных площадей можно продать или сдать быстрее всего и без дисконта.


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