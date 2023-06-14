“У него есть полезное свойство видеть вещи целиком”: Ольга Сутулова об отношениях с супругом, блате в профессии, вхождении в московскую тусовку

Актриса Ольга Сутулова познакомилась со своим коллегой Евгением Стычкиным в 2007 г. на съемках. В продолжение нескольких лет у них был роман, но затем все же они оформили отношения официально. В 2022 г. супруги отметили юбилей – десять лет их браку. В интервью Ольга рассказала об отношениях с мужем, о блате в профессии, о том как она входила в московскую тусовку.

Ольга – коренная петербурженка

Ольга Сутулова является коренной петербурженкой. Ее родные жили в этом городе еще до революции. По мнению артистки, место рождения обязательно отражается на человеческом характере. Она думает, что если бы местом ее появления на свет была Москва, то она была бы более спокойной.

В ее характере просматривается мятежность родного города и чувствуется его сила. Хотя с годами она стала более умиротворенной. На это повлиял и взлет в карьере, и семейный союз со Стычкиным, который Сутулова считает весьма удачным, и радость от рождения детей.

В московскую тусовку вошла без проблем

Актриса рассказала, что в московскую тусовку она вписалась без особых трудностей. Сначала было какое-то раздражение по поводу якобы чрезмерной пафосности москвичей. Но потом выяснилось, что никакой особой пафосности нет. Были различные моменты, но с людьми удавалось ладить.

Конечно, у коренных жителей есть определенные преимущества, но ведь и Ольга приехала не из глухой провинции, а из Петербурга. Она прибыла в столицу в двадцать лет и считала, что делает ей тем самым большое одолжение. Сутулова шутит, что, возможно, в глубине души она и сейчас так считает.

Во время учебы в театральном вузе компания была и вовсе не московская, так как там обучаются студенты со всей страны. Все ребята были почти что одинаковыми, то есть “лимитой”, такими они остаются и по сей день.

Супруг – коренной москвич

А вот супруг актрисы – Евгений Стычкин – коренной москвич. Для него Москва – это город его друзей. Тогда как у Ольги в Петербурге друзья появились после ее отъезда. Для нее родной город – это культура с историей, с языком, а также еда и, конечно, улицы.

А для Евгения Москва – это отношения с друзьями, общие шутки, условия какой-то игры. То есть речь не идет об улицах, местах. Стычкин знает город не так чтобы хорошо. Но для него он имеет прочную связь с его семьей, с его юностью, с какими-то традициями. Так что муж не стал ее проводником в Москве.

Стычкин – неисправимый оптимист

Ольга Сутулова заявляет, что они с Евгением очень разные, но при этом в муже есть много таких качеств, которые ее очень привлекают. Он весьма оптимистичный человек, верит в лучшее. При этом специально настраивать себя ему не требуется, это его природное свойство, его ДНК-код. Стычкин просто не представляет, как может быть по-другому. Это знание для него является очевидным, ведь люди хороши, и добро всегда побеждает зло. Конечно, такое свойство подкупает.

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У супруга Сутуловой есть и другое полезное качество – он умеет видеть ситуацию комплексно, со всех сторон. У самой актрисы зрение туннельное. В сложной ситуации ее накрывает, она сосредотачивается на одной пульсирующей точке, находящейся в конце туннеля, ее необходимо тут же уничтожить.

В то же время Евгения Стычкина, на взгляд его второй половины, нельзя назвать легким человеком. Другое дело, что он не привык показывать характер, поскольку хорошо воспитан, что, по мнению Ольги, отличает коренных москвичей, родившихся в интеллигентных семьях.

В душе долго оставалась подростком

Ольга Сутулова рассказала, что долгое время в душе оставалась подростком, ее неизменно тянуло противостоять системе. Понимание того, что этот девиз “против ветра” не является рабочим, пришло довольно поздно. Это случилось немногим раньше, чем у актрисы появились дети. А сыновья навевают на нее детские воспоминания. Она также не понимала, что это неправильно – вместо каши уплетать конфеты и часами не отрываться от просмотра мультиков.

Сейчас старшему сыну Мише около трех лет, большинства переживаний, которые были у ее родителей с Ольгой, у молодой мамы пока что нет. Ее заставляли делать уроки, быть вежливой с учительницей, но что-то похожее уже намечается. Но Ольга все же изменилась, и уже не идет против течения во что бы то ни стало. Ведь быть бараном, который пытается пробить закрытую дверь и удивляться, что она не поддается, это трудно. А если это глухая стена, то тем более.

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Карьера и семья – вещи совместимые

Ольга Сутулова впервые стала мамой, находясь в зрелом возрасте, когда ей было уже сорок лет. И она рада, что именно так и произошло. Но если бы она родила детей в ранней молодости, это не было бы катастрофой. Они лишь были бы другими, как и она сама.

При этом актриса никогда не испытывала страха по поводу того, что рождение ребенка может пойти во вред карьере, что ее навечно предадут забвению и приглашений на пробы ей уже никогда не дождаться. Сутулова придерживается того мнения, что совмещение актерской карьеры с воспитанием сыновей – это вполне реальный вариант.

Однако Ольга подчеркивает, что всегда ставила во главу угла собственные интересы, свой эгоизм. И отказываться от этого она не собиралась. Но теперь есть осознание того, что не грех и немного “подвинуться”, ничего страшного не произойдет.

В 2022 году у Ольги Евгения родился еще один сын, названный Яковом. Миша очень любит младшего братика, но как-то очень уж яростно. Иногда матери становится жалко Яшу, ведь ему от Миши приходится много терпеть, так как тот готов задушить его в объятиях. Во время прогулки втроем Миша с большой гордостью разъясняет всем вокруг, что это Яша – его братик, которому уже почти год.

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Ольга считает себя тревожной матерью, и ей совсем не легко доверить кому-то своих мальчишек. Она всегда переживает, как другие с ними справятся. При этом старший отличается самостоятельностью, подвижностью. Няне, чтобы быть допущенной к нему, нужно пройти пятьсот проверок. Но сейчас Сутулова уже меньше контролирует ситуацию, так как считает, что у ребенка должен быть разнообразный опыт общения.

Получила роль по блату

Актриса вышла на работу по прошествии всего двух недель после появления на свет каждого из сыновей. И все остались живы. В первый раз – из-за ожидания съемочной группы фильма “Последний министр” во время съемок второго сезона. Во второй раз попробоваться ей предложил супруг, который снимал картину под названием “Цикады”. Артистка почувствовала, что очень хочет выйти на площадку. Хотя мог бы сняться и кто-то другой.

Актриса, смеясь, рассказала, что ей в этом случае удалось получить роль в фильме по блату. Один-единственный раз на нее свалилась такая привилегия. Будучи молодой мамочкой, она снималась у своего супруга, выступавшего в качестве режиссера.

Супруга Евгения Стычкина шутит, что всегда о таком мечтала. И ей наконец-то повезло. При этом Сутулова отмечает, что супруг предлагает ей роли отнюдь не часто. Но это вовсе не потому, что он делает это намеренно, просто пока что не получается.

“Да, он крутой!”

Ранее Евгений Стычкин снял две картины – “Контакт” и “Нулевой пациент”, получившие хорошие отзывы. Супруга говорит о нем: “Да, он крутой!” Она вспоминает, что, когда он присутствовал на съемочной площадке как актер, он всегда раздавал указания, что и как нужно делать окружающим.

Ему говорили шутя: “Женя, тебе уже пора идти в продюсеры”, тогда статус твой будет соответствующим, чтобы нас прессовать, имея на это полное право”. И вот выяснилось, что он на самом деле хороший режиссер. Ольга ужасно им гордится и очень радуется за него, так как он на самом деле больше, чем простой исполнитель.

При этом в своих советах Стычкин весьма настойчив. Хотя ведет он себя при этом вежливо, но не следовать его рекомендациям просто невозможно. Но Сутулова полностью доверяет его профессионализму. Она говорит, что голова у Евгения хорошая, ему по силам изобретать нестандартные истории, он имеет огромный опыт в актерстве, что дает ему возможность весьма неординарно разбирать роли. Стычкин много читает и много смотрит. В последнее время у него возрос интерес к жизни, и он принялся за режиссуру.