Как придать образу утонченность даже в летний зной: лучшие тренды лета для женщин за 45

Даже в летний зной женщины могут выглядеть элегантно и утонченно. Лучшие тренды лета для женщин 45+ помогут выглядеть стильно. Итак, как создать выигрышные образы, подчеркнув индивидуальность?

Придать нарядам классический утонченный оттенок помогут трендовые вещи, а также правильно скомбинированные привычные предметы одежды, которые уже есть в гардеробе.

Основные предметы одежды и аксессуары летнего сезона-2023

К таковым можно отнести следующие предметы гардероба и аксессуары:

Свободную рубашку в мужском стиле из льняной ткани, которую рекомендуется носить с купальниками, свободными брюками и джинсами. Аксессуары из рафии – сумки и шляпы. Трикотажный жилет или топ в стиле преппи. Блузу в стиле бохо с рукавами с мягких тонах с милым цветочным принтом. Кюлоты с рубашкой яркого цвета в тон с цветочным или геометрическим рисунком. Атласные платья, юбки, комплекты, состоящие из рубашки и брюк. Свободные струящиеся платья с ремнями с большими пряжками. Эспадрильи и сандалии на плоской подошве, а также балетки и лоферы с открытой пяткой.

Прямые джинсы с рубашкой

Белая рубашка – незаменимая вещь в женском гардеробе, которая не выходит из моды никогда. Она очень элегантна, а в сочетании с прямыми джинсами с высокой посадкой, кожаным ремнем и двухцветными балетками выглядит просто шикарно. Это всегда беспроигрышный вариант для дам старше 45 лет.

Платье миди из струящихся тканей

Это платье – идеальная базовая вещь, великолепно сидящая на фигуре и излучающая элегантность. Верхняя часть напоминает по форме блейзер без рукавов на двух пуговицах, нижняя часть представляет собой летящую юбку. Пояс выигрышно подчеркивает талию, а подходящие по стилю эспадрильи и соответствующая им сумка завершают стильный образ.

Комплект с бермудами

Летом 2023 года можно смело выходить на улицу в удобном комплекте, напоминающем пижаму и состоящем из шорт-бермудов на завязках и просторной рубашки. Его можно носить с базовой майкой и сандалиями на плоской подошве.

Атласный комплект

Свободный атласный комплект с оригинальным принтом – один из хитов лета 2023 года. Его можно надевать с кроссовками для создания более модного образа, а также с босоножками на каблуке или на плоской подошве. Он хорошо будет смотреться как с закрытой рубашкой, так и открытым кроп-топом.

Яркое трикотажное платье

Ничто не сравнится с элегантным платьем из тонкого трикотажа, красиво облегающим фигуру. Длинная модель без рукавов с круглым вырезом идеально подходит для того, чтобы предстать в самом выгодном свете. Можно придать образу урбанистический оттенок с помощью кроссовок, а на особое мероприятие отправиться в босоножках на каблуке, дополнив наряд подходящими украшениями. Нейтральные цвета лучше оставить на зиму, отдав предпочтение модным ярким оттенкам.

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Льняные ткани

В летнее время лен всегда в топе, но в 2023 году он присутствует во всех видах одежды – от повседневных рубашек и брюк до более элегантных платьев для особых случаев.

Романтичная блуза

Одними из самых романтичных вещей в весенне-летнем гардеробе женщин 45+ являются блузки. Невозможно пропустить кокетливую модель в стиле бохо с цветочным рисунком и рюшами. Ее можно надевать с джинсами и классическими брюками.

Трикотажный топ с брюками

Трикотажный топ с короткими рукавами в стиле преппи и модные брюки с поясом – это идеальный вариант. Последний штрих обеспечат такие аксессуары, как элегантная черная сумка и ультрамодные кроссовки.

Разноцветные наряды

Лето – это самое время, чтобы продемонстрировать разноцветные наряды. В 2023 году фаворитами стали розовый, оранжевый, лаймовый и забавные градиентные принты. Отличный образ получится из мини-юбки в стиле семидесятых и разноцветной свободной блузки тай-дай.