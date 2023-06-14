 

“Это не измена”: Ксения Бородина заговорила о чужой семейной драме

14.06.2023, 0:50, Новости дня
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Ксения Бородина ведет шоу о любви “Дом-2” почти 20 лет, поэтому интернет-пользователи нередко просят у телезвезды совет или оценку ситуаций, сложившийся в их семьях. Например, недавно 40-летнюю знаменитость попросили высказаться о поступке незнакомого ей мужчины. Поклонница поинтересовалась, можно ли считать изменой донорство спермы.

Бородина дала понять, что ничего плохого в таком поступке не видит. “Это не измена, видно, ваш муж находится в отчаянном состоянии. Ради денег пошел сдавать, я так понимаю”, – порассуждала телеведущая о семейной драме. Ксении показалось, что у этого мужчины нет доверия к супруге, поскольку он отказался обговаривать решение с ней.

При этом о своей личной жизни Бородина говорить отказывается. После развода с бизнесменом и блогером Курбаном Омаровым она решила не обсуждать сокровенное на публике. Она лишь дала понять, что сейчас у нее есть близкий человек, с которым проводит время.

Ранее Ксения Бородина откровенно заговорила о переезде из частного дома в город. На такое решение знаменитость подталкивают трудности. Например, телезвезде приходится часами стоять в пробках, а ее частный дом требует очень много внимания. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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