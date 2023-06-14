Шлепанцы – самая модная обувь лета: секреты выбора под свою форму стопы из модных моделей сезона

Шлепанцы являются одной из самых модных, красивых и практичных видов обуви. Не удивительно, что этим летом они поднимутся на вершину моды. О секретах выбора обуви, в которой вы будете чувствовать себя максимально комфортно, пойдет речь в данной статье.

Виды стоп

Существует три типа сводов стопы: низкий, средний и высокий подъем. По подъему можно узнать о типе вашей стопы. Также есть три типа: плоские, нормальные и полые. В зависимости от этого, вы должны быть очень осторожны при выборе обуви. Даже если вы хотите купить простые шлепанцы на лето, вы должны учитывать эти аспекты, которые и станут самыми главными критериями. В противном случае носить обувь будет крайне дискомфортно и даже больно.

Облачные горки

Они считаются самым удобным видом обуви для женщин в 2023 году, по мнению специалистов, которые проводят исследования типов сводов стопы. Людям с плоскостопием и нормальной стопой они понравятся больше всего. Если у вас полые ступни, попробуйте найти облачные горки, которые примут форму ваших ступней. Они не только удобны, но и легки и необычайно привлекательны. Подберите их по цвету, который гармонично вписывается в ваш лук, это будет отличным выбором.

Birkenstock

Они стали абсолютным хитом прошедшего лета и продолжат подниматься на пьедестал! Если у вас широкие ноги, эти шлепанцы предоставят вам необходимое пространство и обеспечат свободу, легкость и комфорт. Вы можете выбрать одну из самых привлекательных моделей, поскольку сегодня ассортимент этих товаров достаточно велик.

Плетеные шлепанцы

Они идеально подходят для летнего сезона и сделают вас сногсшибательной, когда вы носите их с пляжной одеждой. Вы можете просто надеть футболку с джинсовыми шортами и кататься на горках со скакалкой, которые станут идеальным дополнением к любому летнему наряду. Красивые модели отлично стилизуются и могут выгодно дополнить любой лук. Выбирайте удобный и красивый дизайн, можете отдать предпочтение любому из цветов. В любом случае ваш выбор будет правильным, поскольку плетеные веревочные шлепанцы всегда смотрятся потрясающе.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Для стоп с высоким подъемом

Отличный вариант для обладательниц высокого подъема стоп. Шлепанцы смотрятся очень стильно, они могут сочетаться с любыми предметами одежды. В качестве низа вы можете выбрать юбку или брюки, обувь только подчеркнет красоту (причем не только одежды, но и ваших ножек). Высокая верхняя часть обуви позволит вам чувствовать себя максимально комфортно, ничего не будет передавливать стопу сверху. К тому же она идеально покроет выпирающиеся по бокам косточки (если таковые имеются).

Для женщин старше 50 лет

Такие шлепанцы – отличный вариант для женщин старшего возраста.

В такой обуви ходить очень легко и приятно, вы наверняка не почувствуете дискомфорта.

Для узких стоп

Очень стильные и привлекательные шлепанцы, которые подойдут обладательницам узких стоп. Обувь выглядит просто потрясающе, ее можно использовать не только в качестве пляжной и повседневной. Выберите стильную модель и отправляйтесь в ней на летнее торжество.

На маленьком каблуке

Отличный выбор обуви для всех случаев, поэтому такие шлепанцы можно назвать универсальными. Они стильные и удобные, подойдут для полых стоп.