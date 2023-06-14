“Лунный френч” – новый тренд маникюра: чем он отличается от обычных французских ногтей и какой стиль выбрать для себя

Французский маникюр – нестареющая классика, но, если часто носить его на своих ногтях, он может наскучить и начать казаться слишком формальным и невыразительным. То ли дело темная версия этого стиля, получившая название “лунный френч”. Новый тренд предполагает такое же нанесение лака на кончики ногтей, но только не белого, а черного или другого глубокого темного оттенка, например винного или темно-синего. Вот несколько наиболее интересных вариантов такого нейл-арта.

Классический “лунный френч”

В своем классическом воплощении “лунный френч” – это равномерные и полукруглые черные кончики, часто с добавлением еще одной полосы под ними, из-за которой рисунок и становится похож на изображение разных фаз луны. Эта изогнутая полоса может быть черной, или белой, или же блестящей – золотой или серебряной. Но это классический вариант, помимо которого существует огромное количество интересных и разнообразных дизайнов “лунного френча”.

“Лунный френч” + блестки = идеальная комбинация

Не бойтесь перестараться с блеском, если он вам нравится и вы решили попробовать “лунный френч”. Блестки всегда хорошо и стильно смотрятся на черном цвете, они также сочетаются с “лунной” темой, так что вы можете добавить блестящие капельки на переход от черного к прозрачному или подчеркнуть ими кутикулу. Можете провести тонкие блестящие линии вдоль черного кончика, использовать сразу блестящий черный как для кончиков, так и для акцентных ногтей или же покрыть блестками всю основу, оставив без блеска только черные “лунные” участки. Пробуйте и экспериментируйте, и вы обязательно найдете свое идеальное сочетание модного нейл-арта и блесток.

Где луна, там и звезды

“Лунный френч” – это, если можно так выразиться, декадентский вариант обычного френча. Поэтому он предполагает больше свободы в выборе дизайна, и к нему хорошо подходят различные дополнения. Например, звезды – черные или блестящие, с разным стилем или количеством лучей, они будут очень хорошо смотреться на прозрачной части вашего “лунного френча” и стильно его дополнять.

Вы можете одинаково оформить все ногти, нанеся рисунок из двух-трех черных звезд с блестящими серединками. Или сделать акцентные ногти – пусть одни из них покрывает “лунный френч” с блестящими полукруговыми линиями, а другие заполняют звезды, черные с лучами и дополняющие их сверкающие точечки.

Цветы под луной

Еще один интересный вариант дополнительного декора, но менее ожидаемый, чем звезды, – цветочки. Не какие-то сложные живописные и реалистичные цветы, а обычные графический маргаритки – точка-серединка и пять-шесть лепестков. На первый взгляд может показаться, что милые цветочки не очень хорошо будут сочетаться с мрачноватыми черными кончиками ногтей, но на самом деле это отличный способ сыграть на контрасте и немного смягчить “лунный френч”, если вы не хотите производить слишком декадентское впечатление.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Цветочки могут быть цветными или черно-белыми – по вашему желанию. Конечно, цветные больше подходят к летнему настроению, но зато черно-белые более лаконичные и универсальные.

С пересекающими линиями

На фоне черных кончиков очень хорошо смотрятся разделения ногтя линиями – прямыми и кривыми – как по горизонтали, так и по вертикали. Например, можно сделать акцентный ноготь с изображением символа “инь-янь”.

Хорошо будут смотреться и геометрические линии, по-разному пересекающие каждый ноготь. Добавьте полное обведение ногтя черным контуром на акцентных ногтях и украсьте каждый маленькими стильными стразами, расположив их по-разному.

Еще один стильный и очень необычный вариант – пустите по ногтям объемную изогнутую линию металлического цвета, которая будет выглядеть как необычное кольцо, надетое прямо на ноготь. Особенно красиво будет выглядеть линия, которая словно переходит с одного ногтя на другой, если соединить их вместе.

Подчеркнутая женственность

Как и в дизайнах обычного французского маникюра, “лунный френч” необязательно должен наноситься на прозрачную основу. Вы можете выбрать бежевый, пудровый или даже нежно-розовый лак. Не бойтесь, на контрасте с черным вы не получите безвкусный вид, наоборот, он будет смотреться ярко, элегантно и очень женственно.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Для дополнительного изящества попробуйте подчеркнуть линию кутикулы. Это можно сделать такой же тонкой черной линией, напоминающей ремешок на лаковых туфлях. Можно провести по ней линию блеска или “отразить” кутикулу, пустив по середине ногтя блестящую полосу, зеркально повторяющую ее изгиб.

“Кошачий хвостик”

В маникюре изгиб, пересекающий ноготь от кутикулы к кончику, нередко называют “кошачьим хвостом”. А это значит, что кошки, луна и черный цвет могут создать удивительно стильное, загадочное и просто незабываемое сочетание.

Вы можете попробовать сделать изгиб на одном акцентном ногте – он может быть черным или подчеркнутым блестками с двух сторон для дополнительной динамики. Можно сделать все ногти разными и на одном из них расположить акцентный кошачий хвост, расположенный поперек ногтя, а не вдоль.

Еще один вариант, напоминающий кошку не только хвостом, но и ушками – “лунный френч” на квадратных ногтях. Острые уголки черного цвета, дополненные изгибами, закрученными на манер хвоста животного, – это почти минималистическое изображение черной кошечки.

Лунные бабочки

Еще одна романтичная и стильная ассоциация с лунной темой – бабочки, которые еще и прекрасно подходят к летнему сезону, навевая приятные мысли о долгих прогулках под луной душными июльскими ночами. Конечно, вы можете просто остановить свой выбор на минималистичных рисунках бабочек, но гораздо более круто будет смотреться полупрозрачная черная имитация крыльев бабочек на двух акцентных ногтях, расположенных рядом. Дополнения в виде маленьких сверкающих страз лишь усилят эффект неуловимого волшебства.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Если вам нравятся объемные украшения на ногтях, можно пойти еще дальше и добавить к дизайну 3D-бабочек – одну большую на акцентном ногте или две-три на разных ногтях. Конечно, такой стиль лучше сочетается с длинными ногтями экстравагантной формы.

Минимализм для коротких ногтей

Если вам нравится естественная длина и аккуратная полукруглая форма ногтей, это вовсе не значит, что “лунный френч” вам не подойдет. Не так уж сложно подобрать минималистский стиль, который будет стильно и красиво смотреться на них. Черные кончики уже сами по себе могут выглядеть достаточно хорошо, но какой-нибудь небольшой акцент, например ряды точек над линией кутикулы, как на фото выше, моментально поднимет маникюр на более высокий уровень. Вообще любые маленькие рисунки будут хорошо смотреться – от звездочек и цветочков, о которых мы уже говорили, до сердечек, геометрических фигур, букв и всего, что вам только захочется. Кстати, пример на фото выше показывает, как хорошо можно сочетать рисунки и блестки, не делая маникюр на маленьком пространстве коротких ногтей перегруженным.

Другие цвета

Как уже упоминалось выше, помимо черного хорошими вариантами для “лунного френча” могут стать винный и темно-синий цвета. Но вообще вы можете выбрать любой оттенок, который так или иначе способен ассоциироваться с луной. Например, так как мы уже выяснили, что этот стиль маникюра прекрасно сочетается с блеском, можно попробовать сделать кончики в глубоком переливающемся золоте или серебре. Кстати, добавление жемчужного блеска винному и темно-синему, как и черному, тоже будет уместно и очень красиво.