Все выше и выше

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14.06.2023, 0:28, Разное
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Губернатор Воронежской области анонсировал повышение зарплат бюджетникам, но начал с себя.

Глава региона Александр Гусев на совещании в Россоши рассказал о повышении зарплат бюджетникам, на что будет направлено около 3 млрд рублей.


Александр Гусев. Фото: URA.RU / TASS

«Видим рост доходов областного бюджета примерно на 15% по отношению к тому же периоду 2022 года, потому принял решение направить 3 млрд рублей на повышение зарплат всем категориям бюджетников», написал воронежский губернатор в своем телеграм-канале, отметив, что «если ситуация останется стабильной», то еще одна такая индексация произойдет в октябре 2023 года.

С другой стороны, на самого главу региона (в постановлении облправительства «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за I квартал 2023 года» это обозначено как «Расходы на обеспечение деятельности губернатора Воронежской области»)

в первом квартале 2023 года было потрачено 2,8 млн рублей, а за тот же первый квартал 2022 года эти траты составили чуть менее 1,7 млн рублей.

Всего до конца нынешнего года на содержание главы региона уйдет еще почти 4,9 млн рублей, то есть суммарно за год выйдет более 7,7 млн рублей.

К слову сказать, последний (2017-й) год губернаторства Алексея Гордеева обошелся региону чуть более чем в 4,7 млн рублей.

Алексей Ключев

Источник: Новая газета


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