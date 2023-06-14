Мнение: ТАЙМКОДЫ вчерашнего Психострима (до обрыва)

ТАЙМКОДЫ

00:55 Тема психострима. Письмо от дочери. С веником против монстров. Зачем идти навстречу страху

08:37 Представление. КНИГА

10:13 Была ли в принципе эмпатия в стране. Русская литература — повод для оптимизма. Большевики и механизмы уничтожения эмпатии

16:00 СССР весь – страна утраченной эмпатии. Украинцы и белорусы зря думают, что моя книга – только про Россию

17:59 Собственность на голос. Жанр компромата под угрозой. Как развитие аватаров убьет тотальную слежку

24:49 Почему пенсионеры с восторгом восприняли войну. Зависть старого молодому. Старость как повод для некрофилии

28:21 Рассказ Чехова «Страхи»

29:06 Верят ли участники фокус-групп в победу в войне

31:27 Чуковский спец по страхам. “Вдруг из маминой из спальни…”

32:26 Старческое бесстыдство. Обнаженные старческие тела — memento mori. Табу на разговор о смерти. Смерть это стыдно. Memento mori помогает жить

42:02 Подниматься или спускаться – вот вопрос! “Сын 6 лет стал бояться ездить на лифте”. Лифт, карцер, клаустрофобия. Экскурсия в Сухановку. Уроки Роулинг – как сделать страх смешным

49:07 История о Коле, соратнике по БП. Дом без лифта

50:23 Стыд и природа человека. Определение стыда и вины. На Западе вина, на Востоке стыд. Страх наказания — основа воспитания

58:36 Родители бьют, дети в ответ пакостят — порочный круг. Книги Л. Петрановской.

1:06:49 В Стамбуле зарезали русского туриста — радость украинцев. Как к этому относиться

1:08:35 В Египте акула съела человека Страшно плавать с аквалангом

1:09:09 Смерть Берлускони. Человек, который дружил с мясниками

1:14:45 Мать и отец не хотят к психологу. Возврат к вопросу о бьющих родителях

1:15:35 Баунов: народ счастлив в войне с НАТО, для него не важна победа. Баунов тонкий наблюдатель и self-made man.

1:19:50 Что дает война «глубинному народу» – смысл! Достоевский против социалистов. Привыкшие выживать не хотят развиваться

1:25:06 Выдуманные страхи за близких. Обрыв эфира (см. Вторую часть – следующее видео на канале)