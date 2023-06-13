 

В образе Мэрилин Монро: Преобразившаяся Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами

13.06.2023, 23:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анастасия Волочкова продолжает удивлять. Пару дней назад она намекнула на то, что у нее появился новый молодой поклонник, а теперь, судя по всему, она шлет ему любовные намеки через свой личный блог.

Кардинально преобразившаяся Анастасия Волочкова предстала в образе Мэрилин Монро: сиющее платье, фирменная объемная прическа дивы Голливуда, а также элегантные туфли на небольшом каблуке.

Анастасия Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами под самый известный хит блондинки “I wanna be loved by you” (Хочу быть любима тобой – Прим. ред.). Вначале она, как и в оригинальном видеоряде, просто восседала на плечах своих спутников, затем же те спустили балерину на пол, а та сделала неловкий шаг к камере. При этом от зорких зрителей не смогло укрыться то, каким чудом Анастасия сохранила уверенное выражение лица: при касании пола она удержалась на ногах только благодаря заботливым рукам партнеров.

Примечательно еще и то, как выглядели спутники танцовщицы: на лицах каждого из них были надеты уродливые маски по типу тех, которые в голливудских триллерах надевают маньяки. Но нашелся в этом, по мнению некоторых, и большой плюс: на их бледном фоне красота Анастасии Волочковой засияла еще ярче.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / В СВАО Москвы капитально отремонтируют 257 домов

13.06 / В ГК “КОРТРОС” назвали главные составляющие PR-стратегии

13.06 / Toyota анонсировала премьеру нового Land Cruiser Prado

13.06 / Buick показал новый электрический купе-кроссовер Electra E4 для рынка Китая

13.06 / США близки к одобрению поставки снарядов с обеднённым ураном на Украину

13.06 / В обнимку с Костомаровым: Навка выложила фото на эмоциях

13.06 / “Он красавчик”: как выглядит зять Анастасии Заворотнюк

13.06 / Стала известна дата презентации нового смартфона Nothing

13.06 / За последние десятилетия американцы стали пить на 60% больше крепких алкогольных напитков

13.06 / Для выживших жителей Мариуполя контрнаступление ВСУ стало бы катастрофой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика