В РФ запустили продажи нового кроссовера Jetour Dashing по цене от 2,34 млн рублей

Компания Jetour объявила о начале продаж кроссоверов Dashing на российском рынке.

Данный автомобиль будет доступен с двумя вариантами силовых агрегатов по цене от 2,33 до 3,03 млн рублей. Уже к концу текущей недели первые экземпляры появятся у местных дилеров. В базовом исполнении кроссовер получил 1,5-литровый бензиновый двигатель на 147 л.с. мощности. Автомобиль оснащен механической или роботизированной коробкой передач.

В более дорогой комплектации предусмотрели 1,6-литровый турбированный двигатель с отдачей 190 л.с. Модель приводится в движение девятиступенчатой коробкой передач. Кроссовер получил светодиодные фары, кнопочный запуск мотора, а также цифровую приборную панель и дорогие материалы отделки салона.