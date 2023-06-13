 

В РФ запустили продажи нового кроссовера Jetour Dashing по цене от 2,34 млн рублей

13.06.2023, 23:25, Разное
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Компания Jetour объявила о начале продаж кроссоверов Dashing на российском рынке.

Данный автомобиль будет доступен с двумя вариантами силовых агрегатов по цене от 2,33 до 3,03 млн рублей. Уже к концу текущей недели первые экземпляры появятся у местных дилеров. В базовом исполнении кроссовер получил 1,5-литровый бензиновый двигатель на 147 л.с. мощности. Автомобиль оснащен механической или роботизированной коробкой передач.

В более дорогой комплектации предусмотрели 1,6-литровый турбированный двигатель с отдачей 190 л.с. Модель приводится в движение девятиступенчатой коробкой передач. Кроссовер получил светодиодные фары, кнопочный запуск мотора, а также цифровую приборную панель и дорогие материалы отделки салона.


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