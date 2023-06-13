Легкая, модная и удивительно практичная: омолаживающие вариации модной стрижки микробоб для женщин за 60

С помощью правильно подобранной прически можно подчеркнуть свои достоинства и отодвинуть на второй план мелкие недостатки. Неважно, сколько вам лет. Стиль не знает возраста, и каждая женщина хочет выглядеть свежо и молодо. По мнению стилистов, женщинам за 60, чтобы создать модный современный образ, можно попробовать сделать себе прическу микробоб. Вариантов этой легкой и очень практичной прически существует несколько.

Что за прическа

Если женщина достигла определенного возраста, это вовсе не означает того, что она должна довольствоваться скучным «бабушкиным» образом. Старый добрый боб, наверное, никогда не выйдет из моды. Выглядит он превосходно, но при этом это достаточно консервативная стрижка.

Микробоб смотрится в образе возрастных женщин более современно и смело. От обычного боба микробоб отличается тем, что волосы в данном случае состригаются на уровне скул.

Жизнерадостная стрижка для женщин за 60

Как и классический боб, микробоб смотрится очень элегантно и аккуратно. К плюсам этой стрижки можно отнести, помимо всего прочего, и ее универсальность. При желании микробоб будет несложно адаптировать для любого типа лица и структуры волос.

Короткий боб с челкой: молодость и красота

Тем женщинам за 60, которые хотят выглядеть моложе, стоит выбрать микробоб с челкой. Челка в любой стрижке моментально омолаживает лицо на несколько лет. К тому же такой микробоб смотрится очень современно. Обрамляя лицо, челка моментально привлекает внимание к глазам. А это делает образ более свежим, модным и привлекательным.

Челка набок

Прически с челками вообще в 2023 г. очень популярны. В моде тонкие челки, короткие, длинные, косые, детские и т. д. Женщинам за 60 стилисты рекомендуют попробовать стрижку микробоб с челкой набок. В отличие от классической челки, которая требует сложного ухода, боковая челка – очень практичный вариант. Все, что нужно для создания красивой прически в данном случае, – это зачесать челку набок и, возможно, слегка подкрутить ее плойкой. К плюсам боковой челки относят и то, что она очень сильно омолаживает лицо.

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Чтобы сделать этот вариант микробоба еще более современным, в стрижку можно добавить большое количество слоев. Прическа будет смотреться очень динамичной с тонкими слоями. Тем женщинам, которые хотят придать волосам объема, подойдут более толстые слои. Также для придания пышности волосы можно уложить красивыми пляжными волнами.

Микробоб для круглого лица

По мнению стилистов, женщинам за 60 с круглым лицом прическа микробоб подойдет просто идеально. Но в этом случае рекомендуется делать стрижку длиной чуть ниже скул. Такой вариант микробоба визуально сделает лицо более длинным.

Подходит ли для седых волос

Естественность не выходит из моды вот уже несколько лет. Поэтому многие женщины за 60 предпочитают не окрашивать свои седые волосы.

Считается, что для таких волос натурального оттенка отлично подходят любые варианты прически микробоб.

Но, как советуют стилисты, в данном случае передние пряди желательно оставлять более длинными, чем задние. Это сделает прическу на седых волосах гармоничнее и привлекательнее.