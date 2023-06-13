В основе всегда женственность: правила итальянского макияжа, которые стоит взять на заметку

Итальянские девушки выглядят просто потрясающе. Они умеют подчеркивать яркие от природы черты, делая их еще более привлекательными.

В основе макияжа итальянок лежат женственность и натуральность. При этом визажисты считают, что есть определенные узнаваемые особенности мейк-апа, которые помогут буквально за считанные минуты превратить любую девушку в настоящую итальянку. Вот несколько советов, которые стоит взять себе на заметку.

Подготовка кожи

Чтобы лицо как можно дольше оставалось молодым, очень важно, чтобы кожные покровы выглядели хорошо увлажненными и сияющими. Для этого итальянки регулярно используют масла. Самыми популярными из них являются оливковое, виноградное и миндальное.

Итальянки используют масла для того, чтобы смывать косметику. Эти средства способствуют увлажнению кожных покровов, делая их мягкими и нежными, а также минимизируют повреждения. Перед нанесением макияжа итальянские женщины используют легкий крем или же спрей, содержащий в своем составе увлажняющие компоненты. Это помогает косметическим средствам ложиться идеально ровно на кожу.

Консилеры

Это одно из самых любимых косметических средств у итальянок. Часто они отказываются от использования тонального крема, но при этом обязательно наносят консилер на кончик носа, под глаза, в уголках губ, а также точечно на высыпания или пигментные пятна.

Нужно дать средству подсохнуть, а после этого распределить пушистой кистью. После этого нужно промокнуть лицо салфеткой, чтобы убрать излишки консилера. Это помогает поддерживать красивый и сияющий вид.

Использовать румяна

В косметичке каждой итальянки обязательно присутствуют персиковые румяна. Они обычно выбирают более теплые тона, так как у них обычно оливковый подтон кожных покровов.

Итальянки наносят румяна не на яблочки щек, а на скулы, создавая при этом эффект лифтинга и делая их более скульптурными.

Подчеркнуть брови

Брови являются достаточно выдающейся частью лица. Важно, чтобы они не выглядели слишком темными или чрезмерно причудливыми.

Итальянки не выщипывают брови слишком тонко. Они просто расчесывают их, а затем слегка прокрашивают пудровым карандашом и закрепляют гелем.

Вечерний макияж

Для вечернего макияжа итальянки добавляют к дневному мейку коричневые тени теплых тонов, которые наносят на подвижное веко, мягко растушевывая в складке. Линию роста ресниц подчеркивают темным карандашом, а губы подчеркивают помадой довольно ярких тонов.

Итальянки не используют карандаш для губ, чтобы все выглядело максимально естественно.