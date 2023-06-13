Мнение: Две армии лучше, чем одна

А интересный, что ни говори, процесс запустил С.Шойгу своим недавним Приказом как министра обороны – о том, что все участники так называемых «добровольных формирований» должны в срок до 1 июля подписать контракты с Минобороны РФ и перейти, таким образом, к ним в полное подчинение. Всякие «военкоры» с натужным энтузиазмом комментировали «приказ» в том духе, что это, дескать, послужит каким-то там целям типа «укрепления дисциплины», «единоначалия в армии» и т.п. На деле получается много веселее. Приказ, похоже, послужит не «единоначалию», а консолидации всей околоармейской вольницы… вокруг Пригожина и его ЧВК.

Одним из первых, как мы помним, на приказ отозвался Е.Пригожин, причем отозвался нелицеприятно: я, мол, никакие контракты подписывать не собираюсь, и вообще ЧВК Вагнер подчиняется только президенту, а с армией свои действия только «согласовывает». Занятный ответ. Но дело этим не ограничилось. Есть ведь и другие «добровольцы». Далее просто даю ответ из тг-канала самого Пригожина:

«Публикуем запрос от редакции издания MOS NEWS и ответ:

Здравствуйте. Евгений Викторович, появилась информация о том, что много командиров добровольческих формирований выражают свое полное нежелание подписывать контракт с Министерством обороны России. Скажите, пожалуйста, возьмете ли Вы их в ЧВК “Вагнер”? И прокомментируйте сложившуюся ситуацию.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Да, к нам обращаются добровольческие подразделения. Мы их берем в свои ряды отдельными штурмовыми отрядами и встраиваем в нашу общую систему управления, в которой мы их прикрываем артиллерией, авиацией, даем разведданные и все, что необходимо. Нет никакой проблемы во взаимодействии с добровольческими подразделениями, которые вступают в ряды ЧВК «Вагнер» и хотят находится в едином коллективе. Мы у вас ничего не заберем, мы вам только дадим свои возможности» (тг-канал Кепка Пригожина).

Картина, как говорится, маслом! У нас на глазах формируется в буквальном смысле вторая, «параллельная» армейская структура, которая открыто заявляет, что с собственно ВС РФ будет взаимодействовать «по согласованию». У этих «вторых» ВС есть всё – своя артиллерия, своя авиация, своя разведка. И они растут. Как бы не оказался бедный Шойгу меж двух огней…