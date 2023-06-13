 

Кушанашвили припомнил Глызину встречи с проводницами в туалете поезда

13.06.2023, 22:13, Разное
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Недавно российский стилист Влад Лисовец проехался по России на поезде и написал после этого настоящий манифест с возмущением тем, как убого и грязно все в русской глубинке и в самих поездах.

Ведущий Отар Кушанашвили возмутился таким поведением Влада Лисовца и пристыдил его. Вдобавок шоумен выдал собственную историю из российского поезда, но более радужную. Ведущий красочно описал гастроли по стране с Алексеем Глызиным, когда они оба были молодые, якобы нетрезвые и совокуплялись с проводницами в зловонных отсеках вагона. Вот так припомнил!

“Мы когда ездили, Леша Глызин и я, там были проводницы. Мы были пьяные. Нет, я горжусь этим. И мы… проводниц… Вот эти вонючие поезда… Мы даже умудрялись в плацкарте… Жарили девчонок так, что просто поколению Шаповалова не снилось даже. И я был с народом, как Ахматова. В засранных туалетиках мы как-то умудрялись… Это были лучшие годы моей жизни!” – заявил Кушанашвили, намекнув на скудоумие “стильного как смерть” Влада Лисовца.

Отар Кушанашвили подчеркнул, что острым высказыванием Влад Лисовец обидел свой народ, ведь люди в России разные, и это абсолютно нормально.

“Если Пушкин ее любил такой, если Лермонтов ее любил такой, то уж тебе то, Влад Лисовец, стоит задуматься о любви к родине, потому что она вот такая бывает разная!” – призвал Кушанашвили.

При этом ведущий ютуб-шоу “Каково?!” признался, что порой его били в таких поездах, однако он и сам, бывало, нарывался.


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