Дебютировала концепция спортивного электромобиля Nyobolt EV

Известный бренд Nyobolt объявил о выпуске концептуального электрокара, который отличается самой быстрой зарядкой.

В свою очередь, для строительства завода в Великобритании компания получила около 50 млн фунтов, позволив создать условия для улучшенной технологии заряда встроенных аккумулятором. Для того, чтобы восполнить емкость батареи для преодоления 250 км, потребуется всего 6 минут, чем не смогут похвастаться остальные аналоги.

Производитель пока не раскрывает никаких других технических параметров транспортного средства, однако есть предположения, что новинка от Nyobolt сможет появиться в серийной версии уже к началу следующего года.