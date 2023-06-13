В РФ запустили продажи минивэна Buick GL8 по цене 9,5 млн рублей

На российском рынке появился в продаже американский минивэн Buick GL8.

Автомобиль закупили местные дилеры по параллельному импорту из Китая, что существенно отразилось на стоимости транспортных средств. В зависимости от комплектации, приобрести американский минивэн Buick GL8 можно по цене от 9,5 до 11,5 миллионов рублей. В базовой версии применили 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 237 л.с. мощности. Модель оснащена 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Среди новых опций указали адаптивный круиз-контроль, ассистента парковки, панорамную крышу, мультимедийный центр и улучшенную акустику. Кроме того, салон стал намного просторнее и удобнее для дальних поездок всей семьей.