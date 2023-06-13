Мнение: Большинство на стороне России, угроза доллару от БРИКС и давление Запада на ЮАР

1. Американский журналист Сеймур-Херш, лауреат Пулитцеровской премии и автор статей с разоблачениями подрыва «Северных потоков», указывает, что большая часть человечества поддерживает Россию в нынешнем конфликте с США (ссылка):



Страны с более чем половиной населения Земли поддерживают Россию в конфликте на Украине. Об этом в воскресенье, 11 июня, заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в эфире авторской программы британского политика Джорджа Гэллоуэя, опубликованной на YouTube.

«Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Существенно больше половины населения Земли поддерживает РФ в конфликте», — заявил журналист.

По его мнению, несмотря на то что санкции отразились на жизни в России, нельзя говорить о том, что страна находится в отчаянии.

Херш считает, что США после своих действий потеряли доверие к себе в значительной части мира. В качестве примера он привел Саудовскую Аравию, которая сблизилась с Ираном после начала украинского конфликта, несмотря на предупреждения со стороны Вашингтона.

И действительно. Ещё один пример из того же региона — ОАЭ. Небоскрёб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили вчера в цвета российского флага по случаю празднования Дня России 12 июня (ссылка). Причина понятна: арабы отнюдь не являются теми агрессивными чудовищами, которыми их пытается выставить западная пропаганда. Арабские народы хотят мирной спокойной жизни. США разжигают войны, Россия и Китай — останавливают. Ничего удивительного в том, что арабы на нашей стороне.

2. Доллар навряд ли выживет, когда от него откажутся страны БРИКС (ссылка):



Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс спрогнозировал крах экономики США в случае создания единой валюты БРИКС. Об этом он написал в своей статье для The Daily Reckoning.

По его словам, ущерб, который может нанести введение странами БРИКС собственной валюты, окажется непреодолим для американского доллара. Он отметил, что новая валюта «ослабит глобальную роль доллара и в конечном итоге вытеснит его в качестве ведущего платежного и резервного средства».

Рикардс подчеркнул, что БРИКС по всем показателям представляет собой существенную альтернативу западной гегемонии. Он считает, что чрезмерное использование Соединенными Штатами санкций заставит другие страны отказаться от американской валюты. Бывший советник ЦРУ отметил, что приведет к ослаблению США и в конечном счете к краху доверия к доллару.

По его словам, санкции, которые Соединенные Штаты и их союзники ввели против России после начала специальной военной операции на Украине, стали беспрецедентными. Он заявил, что многие страны боятся оказаться следующими, если пойдут вразрез с американскими властями. Рикардс подчеркнул, что этот страх значительно ускорил стремление полностью отказаться от долларовой системы.

Впрочем, по поводу «единой валюты БРИКС» я не очень оптимистично настроен. Мне почему-то кажется, что вот этой самой «единой валютой БРИКС» в итоге станет китайский юань.

3. Американцы продолжают угрожать странам БРИКС, шантажируя прекращением торговли и введением санкций в случае продолжения сотрудничества с Россией (ссылка):

Южно-Африканская Республика (ЮАР) рискует потерять 32,4 миллиарда долларов экспортной выручки, поскольку западные партнеры могут прекратить с ней торговлю из-за дружбы с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным инвестфонда Stanlib Asset Management, 30,4 процента от общего объема экспортной выручки ЮАР в 2022 году (около 105 миллиардов долларов) пришлись на США и Евросоюз. В случае обострения геополитического конфликта и введения санкций экономика африканской страны может недосчитаться суммы, эквивалентной 10 процентам ее ВВП.

Согласно заявлению властей, ЮАР занимает нейтральную позицию в отношении проведения Россией специальной военной операции на Украине. Однако африканская страна постоянно взаимодействует с Россией по политическим и военным вопросам…

Это к вопросу репутации Запада. Партнёр, который по любому поводу пытается вам выкручивать руки — неудобный и ненадёжный партнёр. Поэтому когда бизнесмен из ЮАР следующий раз будет думать, куда продать фруктовые консервы, в США или в Китай, он по умолчанию выберет Китай, даже если США предложат немного большую цену.