Мнение: Украина и всемирная борьба с курением

Дмитрий Ольшанский возмущается:

«Никогда раньше – нигде, ни в одной стране и ни в одну эпоху, – не было такого большого сообщества людей (численностью, быть может, в несколько миллионов), которое выступало бы за военную победу не просто враждебных своей стране сил, но – сил, которые официально запрещают везде, куда могут дотянуться, родной для этого сообщества язык.

Можно найти в истории примеры пораженцев, настроенных против собственной армии и государственной власти. Можно найти много споров о том, какая власть легитимная, и можно ли восставать против нее с оружием, и чье оружие не зазорно взять в руки.

Но никаких других примеров людей, массово настроенных на стирание собственной идентичности на огромных территориях, где эта идентичность и этот язык естественно существовали по триста, четыреста и еще больше лет, – найти нельзя.

Этот удивительный феномен нельзя объяснить одной любовью к прогрессу, Западу, либерализму, международному праву, госсекретарю Блинкину etc.»

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Ольшанский чересчур откровенен, конечно. Так вот прямо заявлять, что кровавая бойня ведется всего лишь ради некоего «восстановления идентичности» на каких-то там территориях – это звучит слишком грубо и совсем уж бесчеловечно. Стоит ли «идентичность» убитых детей, женщин, стариков и старух? Да я бы даже неполиткорректно расширил – мне и молодых белых мужчин-самцов тоже очень жалко, не готов их признать совсем уж расходным материалом, годным только на компост. Углубляясь, мне даже и неживые объекты жалко – ту же плотину. Наши «диды», которым мы обожаем клясться в верности к месту и не к месту, как раз эту плотину строили, надрывались, заливали все эти сотни тонн бетона практически вручную (можно себе представить, какая там была «механизация» в 1955 году!) А ее вот так – раз, и смыло. И всё насмарку! И что – всё ради «идентичности»?! Да шла бы она лесом!

Значение слова «идентичность» 99% населения по обе стороны «ЛБС» недоступно, Ольшанский мог бы не выпендриваться и сказать просто «язык», русский язык – его бы лучше поняли и, глядишь, массы бы к нему потянулись. Я сам, как многие знают, тоже всегда очень переживал за судьбы русского языка на Украине. И мне тоже было обидно, что его там начали всячески ограничивать и вытеснять задолго до 2022 года. Мне тоже казалось, что люди на Украине страдают от такого беспардонного наступления на их права, и безотчетно хотелось им помочь.

Но – при всей любви к русскому языку я никогда не думал, что ради него надо убивать или сносить целые города. Язык все-таки – это абстракция, а люди – вот они, живые и теплые. Одобрять войну «ради языка» («идентичности») – это, на мой взгляд, в чистом виде некрофилия. Воевать можно за людей, но ни в коем случае не за абстракции, не за «идеи».

И вот тут – корень моего расхождения с такими, как Ольшанский – безжалостными романтиками. Я не вижу ЛЮДЕЙ, которые нуждаются в помощи. Более того – со временем я понял, что неверно оценивал соотношение сил сторон на Украине. По факту Украина была на 60, а то и на 70% русскоязычна, во всяком случае – точно более половины населения. И это по факту означает, что ни в какой «защите извне» русский язык там не нуждался – его носители в демократическом государстве всегда имели возможность задавить своих противников просто своей массой. Если этого не произошло – это попросту означало, что с русским там воевали сами же носители русского. Как пел Гребенщиков, «По новым данным разведки, мы воевали сами с собой». Для Украины это оказалось верным на 140%.

Ситуация чем-то похожа на «всемирную борьбу с курением», которая сводится к тому, что всем курящим людям последовательно создают максимально невыносимые условия для реализации своей привычки (повсеместное закрытие «курилок», запрет курить везде, включая транспорт, общепит, лестницы, балконы, стадионы, жуткие картинки на пачках сигарет и т.п.) – так же, как на Украине последовательно десятки лет подряд старались создать максимально неудобные условия для русскоязычных.

Однако известно, что все попытки самых ушлых политиков создавать что-то вроде «партии защиты прав курильщиков» в разных странах неизменно проваливались. Хотя идея казалась беспроигрышной: курили (до последнего времени) даже не миллионы, а десятки миллионов в каждой стране, ущемление их прав везде шло с особым цинизмом и нарочито откровенно – какие еще нужны основания для создания мощного политического объединения ПРОТИВ явной дискриминации?

Но таких движений как не было, так и нет. Почему? По смешной причине: оказывается, чаще всего курильщики САМИ ХОТЯТ, чтобы их ограничивали. Это кажется каким-то массовым мазохизмом, но тем не менее: по факту мы видим, что основную массу курильщиков в мире преследует некое внутреннее ощущение собственной неправоты (я неправ, что я курю, ведь я же наношу вред собственному здоровью!) – и именно это внутреннее чувство делает их неспособными к организованному сопротивлению. И, следовательно, беззащитными перед все большей и большей сегрегацией.

Очевидно, что нечто подобное имело место и на Украине. Организованное движение русскоязычных на Украине так и не удалось толком создать, потому что в этом странном народе тоже (приходится это признать перед лицом фактов, особенно ярко выраженных по ходу СВО) присутствует что-то вроде «комплекса курильщика»: «Да, я говорю и думаю по-русски, но я ведь неправ, мне на Украине положено говорить по-украински».

Соответственно, как САМИ курильщики во всем мире всегда готовы сдать с потрохами политиков, которые бы вздумали защищать их право курить – так и на Украине русскоязычные всегда были готовы и сейчас тем более готовы пристрелить хоть целую армию ольшанских, которые прибыли туда с благородной целью защитить их право говорить по-русски. Такая вот загогулина. И плевать им на «идентичность», которая была на их территориях хоть триста, хоть четыреста лет подряд (хотя и непонятно, честно говоря, откуда Ольшанский взял эти цифры).

Именно поэтому всё, что делает любимое Ольшанским государство и его армия – бесполезно и бессмысленно с самого начала, не говоря уж про средства, которые в данном случае никак не могут оправдывать цель. Никого нельзя осчастливить против его воли, и нечего даже пытаться. Они не хотят, Митрий. Понятное дело, что такая «мелочь» его не остановит. Но – это уже некрофилия, как и было сказано.