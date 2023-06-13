Инопланетяне убивали людей, а власти США использовали технологии НЛО для военных целей

Дэвид Граш, который на прошлой неделе уже стал сенсацией в СМИ, рассказав о том, что у властей США есть инопланетные корабли и тела пришельцев, выпустил новое громкое интервью.

Граш 14 лет служил в ВВС США, а затем работал в Национальном агентстве геопространственной разведки (NGA) и Национальном разведывательном управлении (NRO).

Еще будучи пилотом, он слышал о секретной программе поиска оставленных на земле или потерпевших крушение НЛО, а когда его пригласили работать с специальной группой Пентагона по расследованию НЛО, он узнал об этом намного больше.

На прошлой неделе Граш заявил в эксклюзивном интервью телеканалу NewsNation, что правительство США десятилетиями лгало об обнаружении НЛО и внеземной жизни, и что через программу поиска НЛО они обнаружили инопланетные корабли, в том числе с мертвым экипажем. И что останки НЛО изучаются военными инженерами в попытке воссоздать их.

Вчера, 12 июня, Граш дал новое интервью, рассказав еще больше интригующих вещей.

Когда журналист прямо спросил его о том, убивали ли инопланетяне людей, ответ Граша был довольно уклончивым и без подробностей, но его можно расценить как признание этого факта.

“Я думаю, что наше логическое заблуждение заключается в том, что они высокоразвитые и добрые. Мы никогда по-настоящему не поймем их намерения в полной мере, и это потому, что мы – не они.

Но произошло то, что кажется злонамеренной деятельностью с их стороны. Это основано на деятельности по исследованию ядерного объекта и показаниях очевидцев.

Хотя я не могу вдаваться в подробности, потому что это раскрыло бы определенные секретные операции США, несколько человек в программе проинформировали меня о том, что имели место подобные злонамеренные события”, – ответил Граш.

А затем Граш добавил, что правительство США делает все, чтобы защитить этот секрет, в том числе убивая разоблачителей.

“По крайней мере, я видел убедительные доказательства того, что “белыми воротничками” было совершено подобное преступление”, – сказал он.

“Белыми воротничками” на Западе называют офисных работников и работников умственного труда.

После этого журналист спросил, были ли люди убиты, чтобы защитить предполагаемую тайну об НЛО:

“Да, к сожалению. Я слышал некоторые действительно “неамериканские” вещи, которые не хочу сейчас повторять”, – ответил Граш.

Граш также сказал, что уверен в том, что материалы, из которых сделаны инопланетные корабли, не с нашей планеты.

“Основываясь на очень специфических свойствах, о которых меня проинформировали … [там присутствуют] изотопные соотношения, которые должны быть спроектированы, чтобы они были на этих уровнях.

Но там также есть и просто чрезвычайно странный тяжелый атомный металл, занимающий первое место в периодической таблице. Связи, которые мы не понимаем. Мы знаем, что такое эмерджентные свойства, но там просто очень странное сочетание элементов”, – сказал он.

Граш говорит, что США почерпнули кое-что из этих материалов для использования в военных целях, и что можно было бы сделать гораздо больше, если бы академические круги и частный сектор имели к ним доступ.

“Это полное безумие, что человечество в целом, особенно граждане США в частности, даже не извлекает выгоду из широких исследований в этой области для решения проблем с двигателями, энергией, новыми материалами, которые могли бы улучшить качество жизни людей. Это просто безумие, что это засекречено и тормозит прогресс”.