 

Toyota анонсировала премьеру нового Land Cruiser Prado

13.06.2023, 20:50, Новости дня
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Японский бренд Toyota опубликовал официальный тизер, посвященный новому внедорожнику Toyota Prado.

В свою очередь, производитель пока не раскрывает никаких деталей и особенностей модели, однако уже в скором времени покажут усовершенствованный кроссовер. Предполагается, что официальный дебют Prado состоится в конце лета, однако сборка серийной модификации состоится к концу текущего года. Что касается технических параметров, то здесь используют рамную конструкцию GA-F.

Эксперты полагают, что автомобиль получит гибридную коробку передач. Приобрести новую модель кроссовера станет возможным уже в начале 2024 года. Остальные параметры пока остаются засекреченными.


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