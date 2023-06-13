Не жарко, модно, омолаживает: трендовые короткие стрижки лета для женщин старше 55

Многие женщины старше 55 лет часто просто не знают, как правильно подобрать прическу, чтобы подчеркнуть красоту волос и сделать образ более привлекательным. Пожилым женщинам отлично подойдет стрижка, которая помогает обеспечить комфорт и не требует особого ухода.

Вот несколько шикарных коротких причесок для женщин старше 55 лет, которые смотрятся красиво и вдохновляюще.

Многослойная стрижка

Если хочется придать своим прядям красивый и молодой вид, то стоит выбрать для себя короткую многослойную стрижку. Отличным решением станет окрашивание блонд с бэбилайтс.

Это хороший вариант для женщин старше 55 лет, которые носят очки. Пряди красиво обрамляют лицо и подчеркивают черты. Нежные блики добавляют объем и текстуру прядям.

Взъерошенный боб для седых волос

Хотя боб — это классическая стрижка, существует множество способов сделать ее уникальной и выразить свой личный стиль.

Слоистая и взлохмаченная прическа боб, несомненно, привлекает внимание и подходит практически к любой форме лица и оттенку кожи. Стоит подстричь волосы под углом, чтобы создать драматичный образ.

Пикси

Зрелые женщины часто оставляют волосы длинными, хотя это не всегда им идет. Короткая стрижка способна не только придать молодость, но и сэкономить массу времени при укладке.

Стрижка пикси лучше всего подходит для женщин старше 50 лет, которым нужен простой способ модно уложить волосы.

Короткая прическа с длинной челкой

Короткая стрижка слоями выглядит омолаживающе. Оттенок блонд добавит теплоты цвету лица, сделает глаза ярче и а образ моложе.

Короткая кудрявая стрижка

Если от природы кудрявые волосы, можно подчеркнуть свои черты лица при помощи шикарного короткого боба.

Заднюю часть стрижки стоит сделать короткой и добавить слои для остальной части прически. Это поможет добавить объем. Кроме того, прическа является очень простой в укладке.

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Пикси с мелированием

Стрижка пикси является отличной короткой прической для пожилых дам. Такая стрижка никогда не выходит из моды.

За ней легко ухаживать, и она помогает добавить прядям особую текстуру. Стоит добавить несколько бликов, чтобы придать образу свежесть и нежность.

Короткая прическа на тонкие седые волосы

Модные короткие прически для пожилых женщин помогут подчеркнуть черты лица и позволят выглядеть молодо и свежо.

Эта текстурированная стрижка для тонких волос придает форму и объем прядям.

Взъерошенная стрижка

Эта взъерошенная короткая прическа придает модный, женственный и утонченный вид.

Если от природы волнистые или кудрявые волосы, то это действительно отличное решение. Удлиненная челка прикрывает высокий лоб и делает длинное узкое лицо более полным.

Классический боб

Это отличное решение для женщин старше 55 лет. Такая прическа придает шикарный, молодой вид. Эта стрижка подчеркивает естественные изгибы лица и делает образ моложе.

Стрижка отлично смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах, а также на кудрях, если добавить несколько слоев.

Лохматая пикси

Это одна из самых лучших коротких стрижек для женщин старше 50 лет. Эта шикарная короткая прическа хорошо подходит всем тем, кто имеет густые волосы.

Короткая прическа с цветом “соль и перец”

Естественный цвет волос может красиво сиять, если сочетать его с одной из самых освежающих коротких стрижек для женщин старше 55 лет. С этой минималистичной и не требующей особого ухода прической можно будет выглядеть стильно и не беспокоиться о постоянном подкрашивании.

Длинная пикси с боковым зачесом

Длинная, зачесанная набок пикси — это молодежная и дерзкая короткая прическа, которая также очень хорошо подходит зрелым женщинам. Шикарная укладка челки привлекает внимание к прическе и скрывает более зрелые черты лица.