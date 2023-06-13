 

Мнение: Путин и военкоры

13.06.2023, 20:25, Разное
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Президент России Владимир Путин принял военкоров. И в самом начале встречи ответил на вопрос, не изменились ли цели спецоперации России на Украине:

«Они меняются в соответствие с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер».

Если мне не изменяет память, 24 февраля 2022 года, когда было обвялено о начале военной операции, Путин называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. А также «защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

В сентябре 2022 года Владимир Путин уточнил, что целью специальной военной операции является ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России.

В январе 2023 года президент назвал еще одну цель спецоперации – «защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях»

Почему-то вспомнился военный корреспондент «Ассошиэйтед Пресс» Питер Арнетт, который во время войны во Вьетнаме, 7 февраля 1968 года отправил в сайгонский офис агентства заметку о сражении за Бенче. В тексте военкора была и такая фраза: It became necessary to destroy the town to save it (чтобы спасти город, пришлось его уничтожить».

Недоумеваю, почему мне вспомнилась эта фраза?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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