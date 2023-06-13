Доктор Маскин объясняет причины внезапной остановки сердца

Врач Максим Маскин заявил, что внезапная сердечная смерть может случиться с каждым, независимо от возраста. Маскин, врач, специализирующийся на кардиологии, пояснил о внезапной сердечной смерти.

Он отметил, что этому виду смерти подвержены люди, которые имеют высокий риск обморока или перенесли ранее сердечный приступ. Курильщики и люди с избыточным весом также находятся в группе риска. Специалист также отметил, что внезапная остановка сердца может произойти у людей, которые, казалось бы, не страдают от каких-либо серьезных проблем со здоровьем. Терапевт Маскин рассказал, что в 85% случаев внезапной сердечной смерти причиной является нерегулярный желудочковый ритм сердца. Миокард сокращается хаотично, частота сокращений возрастает, что может привести к остановке сердца.

Доктор также перечислил другие причины внезапной остановки сердца:

артериальная гипертензия

сахарный диабет

повышенный уровень холестерина в крови

“Иногда внезапная сердечная смерть связана с состоянием, которое называется пируэт-тахикардия. Она не проявляется вне приступов, но ее можно обнаружить на ЭКГ по удлиненному интервалу QT”, – объясняет Максим Маскин. Сильный удар в область грудины также может вызвать остановку сердца. Специалист рекомендовал людям, испытывающим внезапное головокружение, обморок или падение артериального давления, проконсультироваться с кардиологом.