Игра Avatar Frontiers of Pandora будет доступна на русском языке. Информацию об этом в Ubisoft Store обнаружило интернет-издание VGTimes.

Avatar Frontiers of Pandora, согласно странице с перечнем поддерживаемых языков, получит частичный русский перевод. Русский интерфейс также будет доступен игрокам, как и субтитры. Озвучка будет осуществляться на английском, французском, немецком, испанском и португальском языках.Massive Entertainment – та же студия, которая создала игру Tom Clancys The Division. Avatar Frontiers of Pandora – приключенческая игра с открытым миром.

Ubisoft Forward выпустила первое геймплейное видео для этой игры в середине июня. Выход Avatar Frontiers of Pandora намечен на 7 декабря 2012 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.