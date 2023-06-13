Мнение: Cделки с начальством, срок заработка на квартиру в Москве и невысыпавшиеся работники

1. В Школе Капитализма я рассказываю о сделках с начальством и подробно объясняю, как снизить вероятность попасть впросак. Цитирую из начала поста (ссылка):



Типичная грустная история эпохи застоя, когда социальные лифты едва работали, а сотрудник с четырьмя местами работы в трудовой книжке получал от кадровиков презрительное прозвище «летун». Некая дама, способная научная работница, получила предложение поработать замом — с перспективой занять вскоре место заведующего лабораторией. Приз заманчивый, получить собственную лабораторию хотелось. Заведующий говорил, что он стар, немощен, безумно устал и скоро уйдёт на пенсию, оставив своё кресло помощнице.

Наша героиня впряглась в работу, взяла на себя всю текучку, отдавала чужой лаборатории по 12 часов в день, нередко задерживаясь на выходных. Заведующий, в свою очередь, воспрял духом, на пенсию уходить раздумал, и проработал на своём месте ещё лет 15, после чего на его должность назначили — как и следовало ожидать — не наивную рабочую лошадку, а какого-то товарища со связями, искавшего себе тёплое местечко.

Или ещё история из тех же лет. Молодого специалиста пригласили в захолустный городок с плохим снабжением, пообещав сразу дать квартиру. Тот отказался от других предложений и поехал в глушь, но вместо квартиры получил… койку в общаге. Дескать, простите, с квартирой пока что не складывается, но вы поработайте у нас несколько лет, а там уже и об отдельной комнате подумать можно будет.

Сейчас, к счастью или к сожалению, сменить работу полегче. Я публиковал уже 44 истории читателей, которые стали начальниками без блата и связей, придя с улицы (ссылка). Довольно типично, что никто в наше время не ждёт 15 лет, чтобы продвинуться по службе: переходы с места на место стали обыденностью.

Несмотря на это, бездумно верить начальству не стоит. Если начальство обещает вам большую премию, повышение по службе, перевод в другой отдел или, скажем, новый современный станок, а от вас взамен требуются трудовые подвиги или терпеливое сношение тягот производственной жизни, следует задуматься: выгодная ли это сделка, и если да, то не обманет ли вас в итоге противная сторона…

2. Прискорбные побочки льготной ипотеки — как я и предсказывал, доступность жилья снизилась. Если раньше одинокий москвич мог заработать на квартиру примерно за 10 лет, то теперь сроки заметно увеличились (ссылка):



Для покупки квартиры в Москве площадью 60 квадратных метров россиянам придется работать от 12 лет. Срок накопления на полноценное жилье в столице раскрыл гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), бывший зампред Центробанка Михаил Сухов, пишут «Известия».

По словам эксперта, в 2020 году, чтобы приобрести квартиру аналогичной площади на вторичном рынке Москвы, потребовалось бы работать 9 лет, а на первичном — 11 лет. «Сейчас для такой покупки потребуется 12 и 15 лет соответственно», — отметил Сухов.

Глава АКРА связывает такую динамику с развитием и популяризацией льготной ипотеки в стране. Сухов считает, что она не только поддерживает строительную отрасль и помогает россиянам улучшить жилищные условия, но и приводит к удорожанию квартир. Когда начали выдавать такие кредиты на жилье, их средний срок составлял 20 лет, а сейчас он практически достиг 25 лет, уточнил специалист.

Предвосхищая вопрос: да, все понимают, что это сферический москвич в вакууме. Зарплаты у всех разные, семейная ситуация разная, стартовые позиции разные. Разные и квартиры: кто-то целится в 40 метров, кому-то нужно не меньше 100.

3. Россияне слишком мало спят, из-за этого экономика терпит огромные убытки (ссылка):

Переплаты за неэффективность невысыпающихся сотрудников компаний составляют 3,5 триллиона рублей в год по России. При этом в недосыпе призналась почти половина работающих граждан, говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ, передает РБК.

«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику», — отметили специалисты.

Таким образом, переплаты составляют в среднем 291 миллиард рублей в месяц, или 3,5 триллиона рублей в год. При этом сумма оказалась почти на 100 миллиардов рублей в месяц больше, чем в 2019 году, подчеркнули в НАФИ.

В среднем россияне ощущают недосып четыре дня в неделю. А о недостатке сна, согласно исследованию, заявили 48 процентов респондентов.

Больше других недосыпают россияне в возрасте от 35 до 44 лет, таких 59 процентов. При этом среди недосыпающих респондентов женщин оказалось больше, чем мужчин (58 процентов).

Теоретически решение простое: отключить соцсети, чтобы россияне не тупили вместо сна в экран смартфона. Но как реализовать это решение на практике, я не знаю.