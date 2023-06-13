Мнение: О «втором дыхании» Сороса… Началась подготовка «цветной революции»?

В 2015 году Генпрокуратура признала Фонд Сороса «нежелательным» в России, что полностью остановило его официальную деятельность. Это ознаменовало начало многолетнего наступления на несистемную оппозицию, получавшую идейную и финансовую «подпитку» из-за рубежа. К началу 2022 года эта поляна была «зачищена» полностью, земля под ней выжжена и закатана в бетон. Казалось бы, можно спать спокойно.

Однако…

Фонды Сороса получают «второе дыхание». Американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос передал управление бизнес-империей стоимостью около 25 млрд долл. своему 37-летнему сыну Алексу. В декабре прошлого года он возглавил основной проект Сороса — Фонды «Открытое общество» (ещё раз повторю, что 15 октября 2015 года Генпрокуратура объявила нежелательными две организации, которые финансируются Джорджем Соросом — Фонда «Открытое общество» и одноименного Института «Открытое Общество», сочтя их деятельность угрозой «основам конституционного строя и безопасности государства» — так требует российское законодательство).

Для заметной части россиян слова «Фонд Сороса» в пространных комментариях не нуждаются. Очень многие в России считают их воплощением зла, а смыслом их деятельности — организацию «цветных революций» на постсоветском пространстве. В том числе и в РФ, где доблестные чекисты опередили заокеанскую гидру буквально на один день ©. Для 85-летнего на тот момент Джорджа Сороса это стало болезненным ударом.

Но американские филантропы умеют мыслить стратегически. Ещё до того, как Генпрокуратура приняла решение «запретить», Джордж Сорос начал готовить запасной аэродром. В 2012 году Алекс Сорос на деньги отца основал Фонд Александра Сороса, который занялся «продвижением социальной справедливости и прав человека». Более 10 лет этот институт нарабатывал репутацию в мире, раздавая гранты различным общественным активистам. И вот его час настал. Сначала под его управление перешёл главный актив семьи, работающий в 120 странах мира, а теперь и финансовый ресурс.

Алекс Сорос говорит, что он в основном разделяет взгляды своего отца, однако «больше вовлечён в политику» и намерен активно противодействовать попыткам милиардера Дональда Трампа снова выдвинуться на пост президента #США. Также он заявляет о том, что под его руководством Фонды «Открытое общество» сохранят свои основные цели — развивать свободу прессы, поддерживать реформу системы правосудия, защищать права меньшинств и беженцев, а также поддерживать либеральных политиков. Плюс, в соответствии с актуальной повесткой, поддерживать право на аборты, а также идеи гендерного равенства.

Итак, империя Джорджа Сороса обретает «второе дыхание» в лице молодого, энергичного и уже опытного преемника. Оставит ли он в покое Россию? Вопрос, скорее, риторический. И, следовательно, опять пламя «цветных революций» замаячило на горизонте?

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