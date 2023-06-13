Мнение: Не один пуд кала



Путин и военкоры

Андрей Никулин, несгибаемый боец Сил Добра на всех ток-шоу страны, задает резонный вопрос про военкоров, которые вроде как сегодня “встретились с В.В.Путиным”:

“Кстати – получается, что вся военкорская галерка последние две недели исправно сидела на карантине и регулярно сдавала в контейнерах все сопутствующие анализы? Параллельно сочиняя сюжеты про себя красивых на передовой и в гуще боя?

Чтобы заслужить право аудиенции на расстоянии нескольких метров нужно не один пуд кала сдать.

Или же они встречаются без анализов и карантина, но тогда как? И с кем?”

А действительно, как? Как, Холмс?!!

Ну и еще один перл с той встречи, буквально на тему “Оставь надежду всяк туда входящий”:

“МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможной ротации мобилизованных, заявил, что когда-то надо будет постепенно возвращать людей из зоны спецоперации домой.

“Прежде всего мобилизованные, ротация. Когда менять, когда закончится. Я, знаете, сейчас оттолкнусь от закона. Закон не предусматривает конкретных сроков, и исходить нужно будет прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения, как идёт сама специальная военная операция”, – сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

“Конечно, когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой, – сказал Президент”.

Неплохо. Впечатляет, что такой вопрос, во-первых, разрешили задать, а во-вторых – что решили ответить вот таким образом. По смыслу в духе Жеглова из любимого в народе фильма: “Будет сидеть! Я сказал!”

Ну-ну. Народ, стало быть, по мнению Кириенко, больше любит таску, а не ласку.