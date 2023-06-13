Китайский производитель одежды и обуви EBLAN подарит 10 пар кроссовок россиянам, которые сделают татуировку с названием компании

В первый день работы Петербургского международного экономического форума состоялась презентация известного китайского бренда EBLAN.

Глава компании Бнел Чао объявил о планах «покорить рынок России» и анонсировал начало масштабной рекламной кампании – до конца года любой россиянин, которые сделает татуировку с названием бренда, получит «пожизненный» запас кроссовок.

«Мы хотим предложить гражданам России качественную и удобную обувь, которая ничем не уступает западным аналогам. При этом мы готовы бесплатно раздавать нашу продукцию – сделайте на любом видимом участке тела татуировку «Eblan» и через неделю у вас будет 10 пар наших прекрасных кроссовок», – сообщил Бнел Чао на пресс-конференции.

Согласно опубликованным в социальных сетях условиям акции, татуировка может быть сделана на кириллице или латинице, размер рисунка должен составлять от 5 до 15 сантиметров. Планируется, что в кампании примут участие не менее 50 тысяч граждан России.

«Пока мы зарезервировали полмиллиона пар кроссовок, то есть это 50 тысяч человек. Если будет больше желающих – мы готовы выделать ещё обувь, «Eblan» за слова отвечает», – рассказал официальный представитель компании в России Павел Иванов.

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