 

Китайский производитель одежды и обуви EBLAN подарит 10 пар кроссовок россиянам, которые сделают татуировку с названием компании

13.06.2023, 19:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В первый день работы Петербургского международного экономического форума состоялась презентация известного китайского бренда EBLAN.

Глава компании Бнел Чао объявил о планах «покорить рынок России» и анонсировал начало масштабной рекламной кампании – до конца года любой россиянин, которые сделает татуировку с названием бренда, получит «пожизненный» запас кроссовок.

«Мы хотим предложить гражданам России качественную и удобную обувь, которая ничем не уступает западным аналогам. При этом мы готовы бесплатно раздавать нашу продукцию – сделайте на любом видимом участке тела татуировку «Eblan» и через неделю у вас будет 10 пар наших прекрасных кроссовок», – сообщил Бнел Чао на пресс-конференции.

Согласно опубликованным в социальных сетях условиям акции, татуировка может быть сделана на кириллице или латинице, размер рисунка должен составлять от 5 до 15 сантиметров. Планируется, что в кампании примут участие не менее 50 тысяч граждан России. 

«Пока мы зарезервировали полмиллиона пар кроссовок, то есть это 50 тысяч человек. Если будет больше желающих – мы готовы выделать ещё обувь, «Eblan» за слова отвечает», – рассказал официальный представитель компании в России Павел Иванов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / “Везет”: Барановская объявила о зарплате на Первом канале

13.06 / Продюсер прокомментировал новость о проблемах со здоровьем у Пельша

13.06 / В моде джорты – джинсовые шорты длиной до колена: как носить их, не теряя стиля и женственности

13.06 / Диетологи делятся советами о том, как организовать ужин и хорошо выспаться

13.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Путин (фантазирует) о наступлении ВСУ

13.06 / Jetour анонсировала начало продаж нового внедорожника Traveler в России

13.06 / Jetour анонсировала начало продаж нового внедорожника Traveler в России

13.06 / Секреты стилизации связанных крючком нарядов для женщин за 45: модные образы с оттенком бохо

13.06 / Правило двух чайных ложек: защитите свою кожу от палящего летнего солнца

13.06 / Ширко, бывший футболист “Спартака”, помещенный в отделение интенсивной терапии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика