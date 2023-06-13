Продюсер прокомментировал новость о проблемах со здоровьем у Пельша

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13.06.2023, 19:35, Разное
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В СМИ появилась информация о том, что у ведущего Валдиса Пельша появились серьезные проблемы со здоровьем, что взволновало поклонников звезды. Сообщалось, что звезда госпитализирована с тяжелыми нарушениями работы сердца. Представитель Пельша Александр Качан не подтвердил это.

Продюсер и приятель ведущего Табриз Шахиди прокомментировал новости о проблемах со здоровьем у Валдиса Пельша. По его словам, ни о какой экстренной госпитализации Пельша речи не идет. Телеведущий просто проходит плановый медосмотр, сообщает телеканал “360”.

При этом продюсер добавил, что полностью раскрывать детали состояния Валдиса Пельша он не будет, так как не является его врачом. Также он добавил, что и сам так же, как и Валдис Пельш, тоже проходит подобные медосмотры или один, или два раза в год. По словам продюсера, каждый раз, когда Пельш проходит плановый осмотр, в СМИ появляются недостоверные новости.

Кроме того, продюсер подверг жесткой критике действия врачей, которые распространяют в СМИ конфиденциальную информацию о состоянии звезд, в том числе Валдиса Пельша.

Ранее сообщалось, что Валдис Пельш планирует отправиться в экспедицию. Некоторые связывали плановый медосмотр ведущего именно с этими планами.


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