 

Buick показал новый электрический купе-кроссовер Electra E4 для рынка Китая

13.06.2023, 19:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Появились данные о стоимости и комплектациях новой американской модели Buick Electra E4 для рынка Китая.

В ближайшее время модель появится в продаже у местных дилеров. Автомобиль представляет собой полностью электрическое транспортное средство с увеличенным запасом хода. В свою очередь, модель выполнена в кузове купеобразного кроссовера. Разработчики использовали улучшенную архитектуру Ultium. Пока в компании скрывают мощность электрической силовой установки.

Напомним, модель является не первой с электромотором у данного бренда, так как в продаже уже доступен паркетник Electra E5. В ближайшее время будут озвучены цены и все характеристики готовящегося электрического кроссовера.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / США близки к одобрению поставки снарядов с обеднённым ураном на Украину

13.06 / В обнимку с Костомаровым: Навка выложила фото на эмоциях

13.06 / “Он красавчик”: как выглядит зять Анастасии Заворотнюк

13.06 / Стала известна дата презентации нового смартфона Nothing

13.06 / За последние десятилетия американцы стали пить на 60% больше крепких алкогольных напитков

13.06 / Для выживших жителей Мариуполя контрнаступление ВСУ стало бы катастрофой

13.06 / “Школа бизнес-партнера “Пятёрочки” выпустила первых слушателей

13.06 / Украина может рассчитывать лишь на «гарантии безопасности», но не на членство в НАТО

13.06 / Американский актер из “Однажды в Америке” разбился на мотоцикле

13.06 / Знаменитая артистка рассказала о жизни после трагедии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика