Buick показал новый электрический купе-кроссовер Electra E4 для рынка Китая

Появились данные о стоимости и комплектациях новой американской модели Buick Electra E4 для рынка Китая.

В ближайшее время модель появится в продаже у местных дилеров. Автомобиль представляет собой полностью электрическое транспортное средство с увеличенным запасом хода. В свою очередь, модель выполнена в кузове купеобразного кроссовера. Разработчики использовали улучшенную архитектуру Ultium. Пока в компании скрывают мощность электрической силовой установки.

Напомним, модель является не первой с электромотором у данного бренда, так как в продаже уже доступен паркетник Electra E5. В ближайшее время будут озвучены цены и все характеристики готовящегося электрического кроссовера.