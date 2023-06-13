В моде джорты – джинсовые шорты длиной до колена: как носить их, не теряя стиля и женственности

Удлиненные джинсовые шорты, или попросту джорты, не вызывают ассоциаций с чем-то ультрамодным и женственным, как, например, брюки с карманами (карго). Но эта стильная деталь гардероба очень удобна, и, если грамотно ее обыграть, на ее основе можно создать просто потрясающий образ. Давайте разберемся, с чем и как носить джорты.

С неожиданными деталями

Если вы хотите поразить окружающих оригинальным видом и привлечь к себе внимание, скомбинируйте джорты с ярким топом-бюстгальтером и босоножками на высоком каблуке. Это выглядит на удивление хорошо. Для создания более повседневного образа используйте белый топ. А вот для вечеринки выбирайте неоновые оттенки.

Если вы не являетесь сторонником слишком смелых решений, воспользуйтесь более сдержанной идеей образа. Сочетайте джорты с топом с открытыми плечами и широкополой соломенной шляпой. Получится весьма интересный образ в пляжном стиле.

С ковбойскими сапогами

Воспользуйтесь тенденцией уличной одежды Дикого Запада, сочетая шорты с ковбойскими сапогами. Добавьте классический белый топ или используйте любой другой нейтральный цвет. Поскольку шорты сами по себе достаточно длинные, нужно следить за тем, чтобы ваши ковбойские сапоги не доходили до икр, особенно если вы миниатюрны. В противном случае пропорции вашего наряда будут нарушены и вы можете выглядеть ниже, чем на самом деле.

С базовыми вещами

Если вы не уверены, как можно стилизовать удлиненные джинсовые шорты, всегда полезно обратиться к базовым вещам. Массивные кроссовки и белая футболка (или майка) всегда будут хорошо сочетаться с джортами. Этот тип одежды подходит для повседневных мероприятий (прогулка по городу, выгул собаки, встреча с друзьями, поход по магазинам и так далее). Добавьте универсальную коричневую сумку, чтобы разбавить образ.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Со спортивной одеждой

Вернитесь в спортивную атмосферу 90-х с этим уникальным сочетанием одежды. Полностью черный цвет придаст вашему наряду обтекаемую атмосферу, но яркая спортивная куртка также будет смотреться действительно круто и скрасит нейтральный образ. Добавьте носки до щиколоток и кроссовки, и у вас получится наряд на те дни, когда тепло, но в воздухе все еще чувствуется легкий ветерок. Главное здесь – найти одежду мешковатого фасона, но не перегружающую фигуру.

С белой рубашкой

Ничто так не контрастирует, как белая рубашка с оборками и ультрамешковатые шорты. Хитрость заключается в выборе пары джорт, которые низко сидят на бедрах. Женственная энергия белой рубашки с оборками в сочетании со спортивной эстетикой кроссовок создает смелый и необычный образ.

Помимо белой рубашки вы также можете использовать белый жакет оверсайз поверх укороченного белого или любого другого светлого топа. Это особенно удачный вариант для офиса. Если у вас на работе нет строгого дресс-кода, но вы все равно хотите сохранить деловой стиль в летнюю жару, такая комбинация станет просто идеальной.

С ярким верхом

Джорты можно использовать в качестве нейтральной основы для какого-то более оригинального верха. Это может быть, например, яркий жакет или блуза с какими-нибудь интересными вырезами, броскими украшениями и так далее.