Диетологи делятся советами о том, как организовать ужин и хорошо выспаться

Качество вашего сна напрямую зависит от того, что вы едите. Лучше всего ужинать не позднее чем за 20 минут до сна или примерно за три часа. Людмила Михитюк, диетолог Life, объясняет, как спланировать идеальный прием пищи и приучить себя ко сну.

Еда на ужин должна быть не только питательной, но и легкой, легко усваиваемой. По словам эксперта, она также должна содержать все необходимые компоненты, включая углеводы, белки и жиры. Она говорит, что на ужин стоит приготовить зеленый и овощной салат, потому что овощи быстро перевариваются и их можно есть до самого сна. Креветки также являются хорошим дополнением к вашему меню, так как они быстро перевариваются.

Следующее правило Микитюк – приготовить правильную заправку для салата и гарнира на ужин. Она предлагает использовать оливковое масло, несколько специй и немного лимонного сока. Продукты, богатые магнием, улучшат сон. Вы можете пить какао или есть шпинат, кешью и гречку.

Анна Гончарова, эндокринолог, диетолог и эксперт по стрессу, говорит, что добавление авокадо и морепродуктов в ваш летний ужин эффективно поможет вам бороться с беспокойством и снизить стресс.