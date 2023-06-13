 

Рупор кремлевской пропаганды: Путин (фантазирует) о наступлении ВСУ

13.06.2023, 18:55, Разное
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Путин о наступлении ВСУ.

Украинское контрнаступление масштабное, с использованием стратегических резервов, оно началось с 4 июня и продолжается прямо сейчас.

Ни на одном из участков у противника не было успехов.

Структура потерь ВСУ сейчас неблагоприятная, они приближаются к катастрофическим.

Украина за это время потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин, есть еще потери, которых мы не видим.

Наши потери личного состава пусть озвучивает Минобороны, но мы потеряли 54 танка.

Соотношение 1 к 10 в нашу пользу, наши потери в 10 раз меньше.

Источник: Colonel Cassad


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