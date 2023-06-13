Рупор кремлевской пропаганды: Путин (фантазирует) о наступлении ВСУ

Путин о наступлении ВСУ.

Украинское контрнаступление масштабное, с использованием стратегических резервов, оно началось с 4 июня и продолжается прямо сейчас.

Ни на одном из участков у противника не было успехов.

Структура потерь ВСУ сейчас неблагоприятная, они приближаются к катастрофическим.

Украина за это время потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин, есть еще потери, которых мы не видим.

Наши потери личного состава пусть озвучивает Минобороны, но мы потеряли 54 танка.

Соотношение 1 к 10 в нашу пользу, наши потери в 10 раз меньше.

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