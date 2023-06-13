 

В обнимку с Костомаровым: Навка выложила фото на эмоциях

13.06.2023, 18:19, Новости дня
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Татьяну Навку и Романа Костомарова связывает в жизни очень многое. Помимо того, что они друзья и коллеги по фигурному катанию, пара выступала вместе очень долго и считалась одним из самых красивых и успешных тандемов.

С 1998 года Татьяна Навка выступала за Россию в паре с Романом Костомаровым. Тогда перспективный красавец-партнер был на два года моложе ее. У фигуристов было идеальное сочетание по росту, поэтому пара достигла успехов.

В 1999 году пара распалась. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров тогда говорил, что поменял напарницу на Анну Семенович по личным причинам. Под конец работы с Навкой у него было немало конфликтов, так как Татьяна на тот момент встречалась с тренером Жулиным, и он постоянно ее защищал. Однако это не повлияло на их дальнейшую дружбу.

В День России Татьяна Навка напомнила поклонникам о своих выступлениях с Романом Костомаровым. На эмоциях ввиду праздника она выложила в социальной сети совместный снимок с коллегой, где запечатлена с ним в обнимку.

“С твоим днем, наша Великая, Могучая, Многонациональная и Лучшая страна! Процветания, развития и движения только вперед! Горжусь своей страной! С Днем России!” – написала Татьяна Навка в своем аккаунте.

Комментарии к публикации Навка решила ограничить по каким-то причинам.


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