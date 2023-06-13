 

Jetour анонсировала начало продаж нового внедорожника Traveler в России

13.06.2023, 18:10, Разное
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Китайская компания Jetour готовится выпустить новый внедорожник Jetour Traveler T-1.

Автомобиль изначально поступит в продажу на российском рынке, тогда как местные продажи состоятся позже. Пока разработчики не называют технические характеристики внедорожника, однако он представляет собой более проходимую версию кроссовера Jetour X90 Plus. Точные сроки выхода в продажу пока остаются засекреченными.

Эксперты полагают, что в продажу запустят модель с 1,5 и 2,0-литровыми двигателями. Также появятся комплектации с системой полного привода. В гибридной комплектации новый автомобиль оснастят гибридной силовой установкой с максимальной проходимостью на полном баке до 1000 км.


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