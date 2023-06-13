Секреты стилизации связанных крючком нарядов для женщин за 45: модные образы с оттенком бохо

Вязание крючком позиционируется как самая трендовая ткань на лето 2023 года, за ней следуют лен и джинсовая ткань. Разбираемся, как носить одежду, связанную крючком, женщинам старше 50 лет, и вдохновляемся эффектными аутфитами.

Платье и кроссовки

Начнем с образа, который идеально подходит для шопинга, прогулок, встреч с подругами и т.д. В данном случае вязаное платье сочетается с плащом и кроссовками, обеспечивая удобство и комфорт. Это тот случай, когда наряд включает в себя и эстетику, и практичность.

Рассмотрите не однотонное платье, а то, которое с рисунком. В эстетике бохо будут уместны этнические мотивы. Можно также рассмотреть абстракцию или геометрический принт.

Платье макси и каблуки

Сделайте ставку на сочетание вязаного крючком платья (с металлизированной нитью) с аксессуарами из страз. В результате получите идеальный вечерний образ. В таком наряде можно смело посещать любое торжественное мероприятие. В платье макси вы станете воплощением женственности и элегантности.

Платье и плетеная сумка

Сочетайте белое, связанное крючком платье с плетеной сумкой и босоножками. Несмотря на то что комплект достаточно простой, с его помощью вы сможете выглядеть невероятно стильно и изящно. Присмотритесь к платью с разрезами на подоле по бокам – такой фасон в этом сезоне в моде.

Юбка и рубашка

Если вам за 50 лет, тогда рекомендуется присматриваться к платьям и юбкам длины макси. С их помощью можно создавать великолепные образы. Сочетайте длинную юбку, связанную крючком, с рубашкой. Чтобы лук получился более современным, трендовым, завяжите края рубашки спереди на крупный узел. Дополните образ босоножками на плоском ходу.

Топ и штаны

Связанный крючком топ можно носить, если вам за 50 лет. Только не показывайте живот. Отдайте предпочтение штанам на высокой посадке, чтобы скрыть пупок. Дополните наряд элегантными туфлями на каблуках.

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Связанная крючком сумка

Если вам не слишком импонируют полупрозрачные вещи в технике кроше, но нравится эстетика стиля бохо, тогда можете поступить следующим образом. Просто добавьте к повседневной одежде аксессуар, связанный крючком. Например, это может быть сумка.

Связанная крючком сумка может по цвету сочетаться с одеждой, а может, напротив, выделяться своим оттенком.

Например, на фоне черной одежды изысканно смотрится бежевый аксессуар.

Кардиган

Кардиган, да еще и связанный крючком, — это мастхэв для всех модниц на текущее лето. С такой одеждой можно презентовать изысканные образы. Например, вы можете набросить длинный однотонный кардиган на комплект из топа и штанов с высокой посадкой.

Можно рассмотреть цветастый кардиган, например с этническим принтом. В таком случае кардиган станет акцентной деталью в вашем образе. Сочетайте его с неброской однотонной одеждой. Либо вы можете презентовать очень яркий образ, если подберете платье и кардиган в одной цветовой гамме, с похожим рисунком. Помните о том, что после 50 лет не нужно уходить в нейтральную гамму, выбирая приглушенные и неброские цвета. Создавайте жизнеутверждающие образы с помощью ярких вещей.