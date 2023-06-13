Правило двух чайных ложек: защитите свою кожу от палящего летнего солнца

В жаркую погоду вероятность солнечных ожогов довольно велика. В летние месяцы важно защищать кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Эксперты советуют применять солнцезащитный крем в жару, даже при пасмурной погоде. Как правильно использовать средство?

Основной принцип

Специалисты советуют соблюдать простое правило двух чайных ложек.

Именно такую дозу солнцезащитного крема надо наносить на разные участки тела:

На шею и лицо. На руки (по 1 чайной ложке на каждую руку). На ноги (по одной чайной ложке на каждую). На грудную клетку и область живота – по 2 чайные ложки. На спину и плечи (по две чайные ложки).

Перед нанесением солнцезащитного крема упаковку со средством надо встряхнуть. Тогда в нем не будет комков и средство легко распределится по поверхности кожи.

Другие рекомендации дерматологов

Эксперты советуют применять правило трех пальцев при нанесении крема.

Средство аккуратно вбивают в кожу лица, ушей и шеи кончиками пальцев.

Интенсивно втирать его в кожу не следует. Иначе возникнет раздражение.

Лучше наносить крем на тело маленькими порциями, делая легкие массажные движения. Как только средство полностью впитается, можно наносить новую дозу.

После применения крема стоит подождать 15 минут и только потом выходить на улицу. Тогда крем хорошо впитается и будет действовать эффективно. Тем, кто собирается купаться, лучше выбирать водостойкий солнцезащитный крем.

Как сохранить здоровье в жару

Защита кожи не единственная профилактическая мера.

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Чтобы сохранить хорошее самочувствие в жару, надо соблюдать и другие правила. Например, носить легкую, свободную одежду светлых тонов. Желательно, чтобы вещи закрывали руки и ноги. Носить головные уборы, высокие прически. По возможности находиться в тени, как можно чаще опрыскивать тело прохладной водой. Избегать пребывания на открытом солнце с 13.00 до 15.00. Долго загорать не следует. Для получения достаточного количества витамина Д требуется всего 15-30 минут солнечных ванн.

В жаркие дни желательно пить до трех литров жидкости в сутки.

При сильном дискомфорте можно поместить на лоб компресс из ткани, смоченной холодной водой.

При появлении симптомов солнечного удара важно как можно быстрее оказать человеку первую помощь. Вот первые признаки этого состояния:

Сухость во рту, сильная жажда. Головная боль. Резкая слабость. Ощущение тошноты. Головокружение.

Соблюдение простых правил поможет сохранить хорошее самочувствие и не испортить летний отдых.