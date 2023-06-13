 

Стала известна дата презентации нового смартфона Nothing

13.06.2023, 17:43, Новости дня
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Компания Nothing объявила, что ее флагманский телефон Phone 2 будет представлен в указанную дату. Это объявление было сделано на сайте производителя.

Презентация Nothing Phone 2 состоится 11 июля в 18:30 по московскому времени. Объявление о дате презентации сопровождалось тизером, в котором был показан дизайн подсветки на корпусе телефона. Официально подтверждено, что Nothing Phone 2 будет оснащен чипсетом Snapdragon8+ Gen1 и аккумулятором емкостью 4700 мАч. Другая информация не сообщалась.

Слухи предполагают, что дизайн новинки похож на своего предшественника, с некоторыми незначительными вариациями. Неизвестно, сколько будет стоить Nothing Phone 2 и будет ли он доступен в России.


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