Ширко, бывший футболист “Спартака”, помещенный в отделение интенсивной терапии

Александр Ширко, бывший нападающий московского “Спартака” и член сборной России, находится в реанимации. О ситуации “Спорт-Экспрессу” пояснил Александр Хаджи.

Он сообщил, что завтра игрока переведут в обычную палату. С игроком все в порядке, операции не было, и они используют собственное оборудование. Хаджи заявил, что это со слов Владимира Зоткина, нашего опытного врача. Новостной канал группы поддержки Telegram рассказал ранее, что 46-летний Ширко был госпитализирован в Боткинскую больницу. Источники сообщили, что бывший нападающий страдает от проблем с сердцем.

Ширко был игроком “Спартака” с 1995 по 2001 год. В составе команды он шесть раз становился чемпионом России. Он также играл за “Торпедо-Шинник” и “Томь-Терек”. В шести матчах за сборную РФ он забил один гол.