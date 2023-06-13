 

Назван главным недостатком нового компьютера компании Apple

13.06.2023, 17:43, Разное
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К Apple Mac Pro невозможно подключить видеокарту, несмотря на наличие нескольких портов PCI Express. Директор по аппаратному обеспечению Apple Джон Тернус пояснил Daring Fireball.

Тернус утверждает, что Mac Pro, построенный на чипсете M2 Ultra, не совместим с графическими картами сторонних производителей из-за особенностей архитектуры. Вместо этого компания предлагает интегрированный графический процессор, имеющий от 60 до 72 ядер в зависимости от модификации. Интегрированный GPU также может использовать унифицированную память, объем которой может достигать 192 ГБ. Это больше, чем у потребительской видеокарты.

Однако это ограничение может повредить репутации продукции, поскольку графические карты Nvidia также могут использоваться для обучения алгоритмов искусственного интеллекта. Компьютеры Apple не могут добавить больше оперативной памяти из-за своей архитектуры. Шесть слотов PCI Express в Mac Pro доступны только для SSD-накопителей или сетевых карт.


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